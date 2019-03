von Georg Lange

"Allein aufgrund des Ergebnisses vom Vorjahr gehört der neue Haushaltsplan zu den Solidesten, den wir in den letzten Jahren hatten", bewertet Uwe Eisch den Haushalt von Gaienhofen für dieses Jahr: "Uns geht es im Moment wirtschaftlich sehr gut", erklärte der Bürgermeister am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung: "Das bringt uns in die Lage, die investitativen Maßnahmen zu finanzieren."

Viele Investitionen stehen an

Diese gibt es reichlich: Die Gemeinde legt in diesem Jahr rund 2,56 Millionen Euro in die Infrastruktur an. Allein für den Ausbau des Breitbandes für die Internetversorgung nimmt Gaienhofen 600 000 Euro in die Hand. In die Wasserversorgung steckt die Gemeinde 355 000 Euro. Für 930 000 Euro will sie eine neue Touristeninformation im alten Rathaus bauen.

Schuldenstand soll stark sinken

Der Ergebnishaushalt hält für rund 11,2 Millionen Euro aus Steuereinnahmen (40 Prozent), aus den Entgelten öffentlicher Leistungen (25 Prozent) sowie aus staatlichen Zuweisungen (24 Prozent) bereit. Der Schuldenstand beträgt knapp drei Millionen Euro und wird in diesem Jahr um 286 000 Euro abgetragen. 2022 soll er unter die Zwei-Millionen-Grenze fallen, so Kämmerer Sven Leibing.

Der Gemeinderat nahm den Haushalt für 2019 einstimmig an. Lediglich die Straßenbeleuchtung gab Anlass für eine Diskussion: Es sei ein großer Wunsch der Bürger, dass in der Nacht jede zweite Straßenlampe angelassen werde, so Karl Amann (UBL).

Bürger wollen mehr Straßenbeleuchtung

Uwe Eisch erklärte, dass dafür eine zweite Leitung des Stromanbieters nötig sei. In Gaienhofen brenne die Beleuchtung schon jetzt länger als in den Nachbargemeinden. Allein eine Beleuchtung in der Mauergasse koste rund 80 000 Euro. Bernd Sutter (Die Aktiven) erinnerte daran, dass er aus Umweltgründen keine Dauerbeleuchtung hatte haben wollen und einen Kompromiss mit einer Verlängerungszeit eingegangen sei.

Ulrike Griß (Freie Wähler) sagte, dass sich das Gebiet um die Mauergasse mit Sportanlagen, der Feuerwehr und einem Musikverein entwickelt habe. Viele Jugendliche seien dort unterwegs. Sie regte eine Solarbeleuchtung an.