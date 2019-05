von pm

Die letzten Wochen vor den Osterferien standen in der Grundschule Horn ganz im Zeichen der Vorbereitungen für das Musical „Vierfarbenland“ von Tobias Rienth: Da wurden Tänze geprobt, viele unterschiedliche Lieder einstudiert, Requisiten hergestellt und Sprechrollen geübt, um das Musical in der Höri-Halle auf die Bühne zu bringen. Das Stück, so der Komponist Rienth, bringe sein Anliegen mit einfachen Worten und beherzter Musik auf den Punkt: Die Chance der Menschheit liege im Miteinander.

Weit im Vorfeld hatten sich die Kinder mit dem Buch von Gina Ruck-Pauquèt beschäftigt und sich gefragt: Was wäre das für eine Welt, in der es nur vier Farben gäbe? Und schlimmer: In der es vier einfarbige und voneinander getrennte Länder gäbe? Und jeder wäre davon überzeugt, nur die eigene Farbe sei die Richtige? Die Kinder aus den vier Viertelländern Gelb, Blau, Rot und Grün im Buch fanden das schrecklich öde! Es brauchte eine Menge Mut, um die doofe Grenze abzuschaffen, die sie voneinander trennte. Als es ihnen gelang, erfuhren sie, dass die Welt viel bunter ist, wenn alle sich zusammenschließen. Davon waren auch die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Horn überzeugt, und so machten sie sich ans Werk, das Musical „Vierfarbenland“ auf die Beine zu stellen.

Publikum spendet tosenden Applaus

Dem Publikum bot sich ein nicht nur optisch, sondern auch musikalisch bunter Abend: Der Chor, der sich aus insgesamt fast 100 Kindern der Schule zusammensetzte, machte das Geschehen auf der Bühne zu einem musikalischen Erlebnis, begleitet von Klavier, Akkordeon, Orff-Instrumenten und der Rhythmus-AG, welche unter der Leitung von Karin Berger von der Jugendmusikschule Höri stand.

Das Publikum war begeistert und brachte dies mit einem tosenden Applaus zum Ausdruck. Alle waren sich einig: Es war ein toller Abend mit einer überaus gelungenen Aufführung. Der Aufwand und das Lampenfieber hatten sich also gelohnt. Die Schule bedankte sich anschließend bei der Werner und Erika Messmer Stiftung, mehreren Sponsoren sowie dem Förderverein der Hermann-Hesse-Schule für die finanzielle Unterstützung.