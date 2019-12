von Georg Lange

Der Gemeinderat Gaienhofen hat Maßnahmen für die Umgestaltung des Friedhofs Hemmenhofen beschlossen. Dazu gehört eine Erweiterung für Baumbestattungen, die Öffnung der Friedhofsmauer mit einem barrierefreien Zugang zur Aussegnungshalle und die Aufwertung der Künstlergräber durch Gedenkplätze, die im Mauerbereich der Kapelle untergebracht sind.

Durch den Bau der Baumbestattungsanlage in der Art eines kleinen Ruhewäldchens wird Platz für 185 Urnen geschaffen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 172.000 Euro. Davon soll der Bauhof Arbeiten in Höhe von 51.200 Euro übernehmen. Darunter fallen unter anderem das Pflanzen von 21 Bäumen, einer Hecke sowie von Bodendeckern.

Blick auf den Friedhof Hemmenhofen. | Bild: Singler, Julian

Die Bauarbeiten für die Wegführung, Belagsflächen und die Leitungen in Höhe von rund 79.000 Euro sollen per Ausschreibung vergeben werden. Restarbeiten und Honorare in Höhe von 42.000 Euro sollen in den Haushalt 2021 eingestellt werden.

Die parkähnliche Baumbestattung sei kein Friedwald, erläuterte Bürgermeister Uwe Eisch dem Rat; das Angebot solle vielmehr den Trend zur naturnahen Bestattung auffangen. Der Baumbestattungspark ist Teil der erweiterten Infrastruktur des Friedhofs. An vier exponierten Stellen sollen gleich zu Beginn größere Bäume eingepflanzt werden. Nach und nach sollen 17 weitere Bäume zweiter Ordnung nachwachsen.

Teile der Kapellenmauer sollen für barrierefreien Zugang weichen

Die Baumparkanlage soll unterschiedlich blühen und verschiedene Herbstfarbtöne entwickeln. Sie wird mit Linden, Eichen, Ebereschen und Ahorn bepflanzt. Steigungen werden mit Natursteinen gepflastert. Auf dem Gelände soll eine Gerätehütte mit einem öffentlichen WC entstehen.

Die Rückseite der Kapelle ist mit Efeu bewachsen. Dessen Kirchenfenster soll wieder freigelegt werden. Dabei sollen Teile der Mauer für einen barrierefreien Zugang abgetragen werden. Ziel sei es, die durch das Mauerwerk erzeugte starre Struktur aufzubrechen, so Raumplanerin Beate Schirmer bei der Präsentation des Entwurfs. Die Parkplatzsituation sei indes unbefriedigend.

Mehr Parkplätze

Das Parkplatzangebot soll mit zwei Stellplätzen erweitert werden. Die Baumaßnahmen beginnen im Herbst 2020, Pflanzarbeiten für die Hecken und Bäume sollen bis März 2021 ausgeführt werden. Im April 2021 soll die Erweiterung abgeschlossen sein.

Karl Amann (UBL) zeigte sich besorgt, ob der gemeindeeigene Bauhof während der Baumaßnahmen an anderer Stelle fehlen könnte. Bürgermeister Uwe Eisch möchte die Erweiterung lediglich in Zeiten geringer Auslastung vom Bauhof realisieren lassen.

Lob für den Entwurf aus Reihen der Gemeinderäte

Klaus Sturm (FW) lobte den Entwurf, da nun die Gemeinde jedem Wunsch aus der Bevölkerung entsprechen könne. Die Anlage sei ein Vorzeigeprojekt. Die Entgelte für die neue Bestattungsart sollen nach Abschluss der Arbeiten neu kalkuliert werden, bestätigte die Verwaltung auf Anfrage von Christa Schuler (Die Aktiven). Heinz Burkhart (UBL) zeigte sich besorgt, dass die Pflicht für die Urnenbestattung auf Friedhöfen weiter aufgeweicht werden könnte. In der Zukunft seien keine weitere Friedhofserweiterungen zu erwarten.

Ingo Bucher-Beholz (UBL) sieht in der Baumparkanlage ein Angebot verwirklicht, in der künftig naturnahe Bestattungen möglich seien ohne auf einen Waldfriedhof gehen zu müssen.