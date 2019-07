Es sind Indizien, die auf eine mögliche Schuld des Angeklagten hinweisen. Doch noch fehlen eindeutige Beweise. In der Fortsetzung der Verhandlung gegen einen 43 Jahre alten Mann wegen versuchten neunfachen Mordes sowie schwerer Brandstiftung wurden am zweiten Prozesstag etliche Zeugen gehört. Es ging um die Brandnacht und das Verhalten des Angeklagten im Vorfeld der Tatnacht.

Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, am Abend des 31. Juli 2018 das historische Hofgut Balisheim in Gaienhofen heimtückisch in Brand gesetzt zu haben, um die sich darin befindlichen Personen zu töten. Als Motiv für die Tat vermutet die