Schweizer Nationalfeiertag Warum die Schweizer Konstanz gut tun

Es ist der 1. August, der Schweizer Nationalfeiertag. Die Nachbarn haben frei und nutzen den Tag für einen Besuch in Konstanz. Nicht jedem gefällt das. Doch stellen wir uns einmal vor, was geschähe, wenn die Schweizer nicht mehr nach Konstanz kämen. Was würde der Stadt fehlen?