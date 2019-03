von Georg Lange

Im Albrecht-Dürer-Saal der Schlossschule Gaienhofen war zur Weiberfasnet der Hägelisaier jeder willkommen. Jedoch unter einer einzigen Bedingung: Männer hatten sich als Frauen zu verkleiden. Für den Notfall männlicher Spontanbesuche lag im Foyer eigens eine Truhe an Kleidern und Perücken bereit. Höhepunkte waren das Musical Grease, Showtänze der Holzer, die Prämierung der schönsten Drag Queen und ein Boxkampf Schiener Narren. "Nicht in Frauenkleidern, sondern oben ohne", scherzte Präsidentin Corinna Blondzik-Burgo: "Das ist den Frauen wichtiger." Die schärfste Nonne kam aus Frankreich und rockte sich mit Rockabilly in die Herzen der Narren: Für den Auftritt von Jake Calypso organisierten die Hägelisaier spontan eine Gitarre im Dorf.

"Männer sind als Frauen viel lockerer"

Marion Preuss und Regina Jaus aus Hemmenhofen lobten die Lockerheit der Hägelisaier-Weiberfasnet. Und: Man habe keine Probleme mit den Männern, weil sich alle als Frauen verkleiden müssen, freute sich Marion Preuss. Regina Jaus zeigte sich begeistert von den Männern, die den Frauen einen tollen Nachmittag gestalteten: Sie standen als Frauen verkleidet hinter der Theke, machten Musik, zeigten Shows und ließen sich als Frau bewerten. "Was die Männer für uns Frauen machen, finde ich oberklasse", schwärmte sie. "Männer sind als Frauen viel lockerer", resümierte Preuss.

Wenn der BH drückt

Mark und Jannik kamen mit 15 Mann aus Bankholzen angereist. Genau genommen mit 15 der schönsten Bass- und Bariton-Grazien, die das Dorf in Röcken und Nylons aufzubieten hatte. "Eine ganz neue Erfahrung", so Jannik. Die Haare seien das größte Hindernis: "Sie jucken und es ist warm darunter – die armen Frauen." Mark zupfte sich derweil seinen BH zurecht: "Er drückt ein wenig." Allein fürs Schminken war er eine halbe Stunde beschäftigt – mit Schützenhilfe zweier Frauen. Der hohe Travestieeinsatz war geboten, schließlich wurde das beste Kostüm prämiert. Schon während der Busfahrt hatte die Gang hohen Zuspruch erfahren: "Eine attraktive Gruppe", meinte ein Fahrgast über die 15 Männer im Fummel.