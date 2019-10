von Georg Lange

„Eine ernüchternde Bilanz mit eindrücklichen Zahlen“, kommentierte Bürgermeister Uwe Eisch die Situationsbeschreibung über den Waldbestand im Landkreis Konstanz anlässlich eines Vortrages des Kreisforstamtleiters im Gemeinderat von Gaienhofen. Seit Sommer 2017 herrscht im Landkreis Konstanz ein Niederschlagsdefizit. „Es war deutlich zu warm“, so Bernhard Hake: Die Trockenheit der letzten zwei Jahren mache den Wäldern zu schaffen.

Im Landkreis Konstanz sind die Wälder mit trockenen Böden und frühzeitigem Laubabfall gezeichnet. Der Borkenkäfer vermehrte sich explosionsartig und erzeugte hohe Schadholzmengen mit großen Kahlschlägen. „Die Situation der Extreme hat dazu geführt, dass wir eine extreme Situation im Wald haben“, fasste Hake zusammen: Zwei Jahre zu wenig Niederschlag – das habe sich verheerend ausgewirkt. In Baden-Württemberg lagen bereits im September diesen Jahres Waldschäden vom gesamten Vorjahr vor.

Jeden Tag elf Lastwagen mit Holz

Kreisforstamtsleiter Hake bezifferte die klimabedingten Waldschäden des vergangenen Jahres im Landkreis auf rund 121 000 Festmeter Schadholz und verbildlichte dem Rat diese Zahl: 121 000 Festmeter Zwangsnutzung bedeute 4000 Lastwagen-Ladungen an Holz, die zwangsweise eingeschlagen werden mussten. Genauer gesprochen: Im Landkreis Konstanz wurden an jedem Werktag elf Lastwagen -Ladungen Schadholz aus dem Wald gefahren. Es entstanden höhere Holzerntekosten und – beim gleichzeitigen Verfall der Preise – sinkende Erlöse.

Radolfzell Keine Gefahr: Revierförster Gerhard Heizmann gibt Entwarnung für den Radolfzell Stadtwald in Sachen Waldbrandgefahr Das könnte Sie auch interessieren

Die Waldarbeit wird insgesamt gefährlicher. Es entstanden Kahlflächen von insgesamt 300 Hektar. „Vorsichtig geschätzt belaufen sich die Kulturkosten in diesem und letzten Jahr im Landkreis zwischen fünf und sechs Millionen Euro“, so Hake: Das bedeute für die Besitzer der 300 Hektar großen Kahlschlagflächen für mindesten eine Generation keine Erträge, sondern nur Aufwendungen. Aktuell werde durch den Einschlag das Kapital vernichtet. Nachhaltige Waldwirtschaft bedeute jedoch, dass das Kapital unberührt bleibe und vom Zins gelebt werde.

Freiflächen nehmen zu

Insgesamt werden im Landkreis die Freiflächen zunehmen. Temporär gehe dadurch nicht nur die Flora und Fauna verloren. Für Viele gehe damit auch ein Verlust des gewohnten Landschaftsbildes und ein Verlust an Heimat einher. Den Verlust aufzubauen sei eine große Herausforderung für die Forstwirtschaft. Hake machte deutlich, dass im Wald kein Aktionismus helfe.

Die Höri aus der Luft aufgenommen: Durch den zwangsweisen Holzeinschlag werden im Landkreis die Freiflächen zunehmen. Damit verändert sich vielerorts auch das gewohnte Landschaftsbild. | Bild: Stefan Hilser

Waldaufbau und Waldumbau sei eine Generationenaufgabe. Die Wälder seien ein Ergebnis 200 Jahre langer intensiven Forstwirtschaft und Waldaufbaus. Es wäre verkehrt, Fichten einzuschlagen nur um andere Baumarten zu pflanzen. Das wäre eine Art Selbstmord aus Angst vor dem Tod.

Dürre im unteren Boden

Bereits in den 1980er Jahren wurde von einem Waldsterben gesprochen. Im Gegensatz zu heute war jedoch die Ursache-Wirkung-Beziehung einfacher, erläuterte Hake: Schwefelsäurehaltiger Regen habe den Waldschaden in den 1980ern verursacht. Damals habe man schnell und einfach reagieren können: Kohlekraftwerke wurden entschwefelt, in Kraftfahrzeugen Katalysatoren eingebaut, in den Heizungen wurde schwefelarmes Öl verbrannt. Versauerte Böden hatte man mit einer Kalkung aufgedüngt. Das habe schnell Wirkung gezweigt.

„Die Situation der Extreme hat dazu geführt, dass wir eine extreme Situation im Wald haben“. Bernhard Hake, Leiter des Kreisforstamtes | Bild: Landratsamt Konstanz

Nun sei die Situation komplexer, da Prognosen für die Niederschläge und Temperaturen langfristig schwieriger zu bestimmen seien. Ein von Bernhard Hake gezeigte Dürrekarte beschrieb die Bodenfeuchte in 25 und 180 Zentimeter Tiefe. Es fehle in den tieferen Bodenschichten das Wasser, so Hake: „Der Landkreis leidet massiv unter einer Dürre im unteren Boden.“ Das führte zu erhebliche Waldschäden bei der Fichte wie auch bei tiefsitzenden Bäumen wie der Tanne und Buche. Damit die Böden wassergesättigt und die Situation ausgeglichen sei, bräuchte es ab sofort bis zum Sommer einen Dauerregen.

Zahl der Borkenkäfer explodierte

Bereits 2018 hatte die Forstwirtschaft schlechte Ausgangskarten. Europa war von Stürmen gezeichnet. Mit der Folge, dass dort, wo der Sturm zuschlug und das Wetter entsprechend war, der Borkenkäfer aufkam. 2019 kam es zum Borkenkäferbefall an der Fichte. Der Forstamtsleiter betreibt mit Fallen ein intensives Monitoring. Für gewöhnlich gebe es zwei Spitzen: Die erste im Mai, die sich noch auf dem Vorjahresniveau bewegt habe. Nach einer Kälteperiode explodierte die Anzahl der gefangenen Käfer.

Radolfzell Kampf gegen Borkenkäfer: Stadtwald soll mehr verschiedene Baumarten bekommen Das könnte Sie auch interessieren

Im August beobachtete Hake massive Schäden. In dieser Region dürfte der Borkenkäfer in diesem Jahr eine dritte Generation ausgebildet haben. Forstwirte schlugen befallenen Bäume zügig ein und versuchten sie schnellstmöglich auf dem Holzmarkt abzusetzen. Waren sie nicht absetzbar, setzten sie Insektizide ein. Alle Möglichkeiten des Bekämpfens seien ausgenutzt worden, so Hake: Bei der in diesem Jahr herrschenden Dynamik sei es jedoch ein Kampf gegen Windmühlen gewesen. Die Revierleiter waren bis zur körperlichen und mentalen Belastung beschäftigt: Wälder, die von ihnen über Dekaden hinweg betreut werden, wurden aufgefressen.

Dürreschäden gefährden Straßenverkehr

Die Dürreperiode bedeute zugleich bei den Buchenbeständen eine Gefährdung der Verkehrssicherheit, nicht nur im Wald sondern auch auf Straßen. Im Herbst konzentrieren sich die Forstleiter auf das Einschlagen von Buchen mit massiven Dürreschäden, um entlang der Straßen die Verkehrssicherheit herzustellen.

Eine dürre Fichte könne jahrelang stehen bleiben, so Bernhard Hake: Aber eine dürre Buchenkrone breche innerhalb kürzester Zeit auseinander und stelle eine Gefahr für die Bevölkerung dar.

Forstlicher Revierdienst

Das Bundeskartellamt hatte aus Gründen des Wettbewerbes gegen die Praxis gemeinsamer Holzvermarktung in Einheitsforstverwaltungen geklagt und machte in Baden-Württemberg eine Reform der Forstverwaltung unumgänglich. Aufgrund des neuen Landeswaldgesetzes sind neue Verträge mit den Kommunen ab dem Jahr 2020 erforderlich. Zudem wurde das Kreisforstamt Konstanz gezwungen, kostendeckende Beiträge von den Kommunen zu verlangen. Der Gemeinderat Gaienhofen übertrug der unteren Forstbehörde den forstlichen Revierdienst zu den im Vertrag genannten Konditionen.