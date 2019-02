von Gerald Jarausch

Die hochmodernen Mülleimer, die die Gemeinde Gaienhofen im vergangenen Jahr am Ufer des Sees aufgestellt hat, haben Gesellschaft bekommen. Ein kleines offenes Regal samt Dach wurde bereits im Sommer neben einem der Mülleimer von einem örtlichen Pizza-Bäcker aufgestellt. Dazu hatte ihn die Gemeinde freundlich aufgefordert, nachdem die Pappkartons der verspeisten Pizzen mehrfach zu einer Fehlfunktion der modernen Mülleimer geführt hatte.

Pizzaschachtel bringt Mülleimer zum Streiken

"Das läuft nicht richtig", bestätigte jetzt Johannes Wilhelm vom Bauamt der Gemeinde Gaienhofen auf Nachfrage des SÜDKURIER. Die internen Sensoren der Mülleimer, die dafür sorgen, dass der Müll innerhalb des Gefäßes gepresst wird und so für weniger Arbeitsaufwand beim Bauhof der Gemeinde Gaienhofen führt, versagten mehrmals ihren Dienst ob der sperrigen Pappfaltschachteln.

Mit dem offenen Regal, das unkundige Besucher auch schon mal als freundliches Angebot zur Handtuchablage nutzen könnten, soll diese Saison am Gaienhofener Ufer alles besser werden. Der Pizza-Bäcker hat in Aussicht gestellt, dass seine Mitarbeiter in der Hochphase mehrmals am Tag das Regal leeren werden. Jetzt fehlt nur noch ein Hinweis darauf, was es eigentlich mit der Ablage auf sich hat. Doch auch diesem Wunsch der Gemeinde will der Unternehmer noch nachkommen.