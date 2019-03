von Eileen Ehringer

Als Selbstrettung bezeichnet Kurator Lutz Dittrich das Glasperlenspiel von Hermann Hesse. Als einen Roman, der dem Autor Kraft gegeben hat und ihn in den Zeiten des Wahnsinns im Dritten Reich nicht den Verstand verlieren ließ. Es ist offensichtlich, dass Lutz Dittrich ein leidenschaftliches Interesse für sein neues Projekt im Hermann Hesse Museum in Gaienhofen hegt. Titel der Ausstellung, die am Sonntag, 17. März, öffnet, ist "Ein Panzer gegen die hässliche Zeit – Hermann Hesses Glasperlenspiel im Dritten Reich".

Dittrich hat bereits eine Ausstellung über das Glasperlenspiel im Literaturhaus Berlin kuratiert, die dort bis März 2018 zu sehen war. Ute Hübner, die Leiterin des Hesse Museums in Gaienhofen, war begeistert von Dittrichs Arbeit und konnte ihn für ihre nächste Sonderausstellung gewinnen. In Gaienhofen wird aber nicht genau die gleiche Ausstellung wie in Berlin zu sehen sein. Hübner und Dittrich wollten bewusst den Fokus auf die Musik im Glasperlenspiel einerseits und die politisch-zeitgeschichtliche Komponente andererseits legen.

Ausstellung ist noch besser geworden

"Im Grunde ist die Ausstellung jetzt sogar noch besser geworden", sagt Lutz Dittrich lachend, "die Annäherung über die Politik ermöglicht einen ganz neuen Zugang zu einem so komplexen Werk. Es beleuchtet auch den Autor und seine schwierige Situation noch einmal ganz neu." Dem stimmt auch Ute Hübner zu, die sehr stolz ist auf das gemeinsame Projekt. "Wir haben eine eher minimalistische Gestaltungsweise gewählt, die aber sehr intensiv wirkt. Ich denke, dass die Szenographie sehr eindrücklich sein wird" sagt sie über die Ästhetik der Ausstellung. An ihrem Konzept haben Hübner und Dittrich ein ganzes Jahr gefeilt.

Ein Autor zwischen den Fronten

Beiden sei wichtig, dass Hesses Grenzgänge sichtbar werden, betont der Kurator. Der Autor sei zwischen die Fronten geraten. Hesse lebte und schrieb im Exil, wollte aber eigentlich die deutsche Leserschaft erreichen. Sein größter Roman erschien zunächst nur in der Schweiz und erst nach Kriegsende in Deutschland.

Exil damals und heute

Auf die Frage, was ihn an Hermann Hesse so sehr fasziniere, antwortet Lutz Dittrich: "Ich bin über die Exilliteratur zu Hesse gelangt. Es ist wahnsinnig spannend, sich die Verbindung von Thomas Mann und dem späten Hesse anzuschauen. Die beiden befanden sich in unterschiedlichen Situationen, aber waren letztlich beide Exilautoren, die sich gegenseitig Kraft gegeben haben". Eine weitere Komponente sei auch die jüngere Krise der Politik, die ebenfalls viel mit Exil und Heimatlosigkeit zu tun haben. "Beim Thema Exilliteratur gibt es in Deutschland noch viel aufzuarbeiten für die Literaturforschung", sagt Dittrich. Seine Arbeit mit dem Glasperlenspiel liefert bereits einen Beitrag zu dieser Aufgabe.