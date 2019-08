Die Ermittlungen im möglichen Mordfall auf der Höri gehen weiter. Wie die Polizei nun mitteilt, ist ein dritter Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Person soll ebenfalls aus dem Umfeld der verschwundenen 51-Jährigen stammen. Noch im Laufe des heutigen Tages soll sie dem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Zwischenzeitlich hatten die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen eine Sonderkommission eingerichtet, um den Fall zu klären. Von dem 51-jährigen potenziellen Opfer fehlt nach wie vor jede Spur. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Ermittler suchen Zeugen, die im Zeitraum von Anfang Juni bis Mitte Juli möglicherweise Personen dabei beobachtet haben, die in verdächtiger Art und Weise einen Gegenstand, der von der Größe her zum Transport eines Menschen geeignet war, verladen, transportiert oder beseitigt haben. Aufgrund der Nähe der Wohnanschrift des Vermissten zum Bodenseeufer kommen verdächtige Wahrnehmungen sowohl an Land als auch auf dem Wasser in Betracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Sonderkommission unter Telefon (07541) 701-3434 entgegen.

Der Mann gilt seit Anfang Juni als vermisst

Ein 51-jähriger Mann, der bereits Anfang Juni aus seinem gewohnten Lebensumfeld in Gaienhofen-Hemmenhofen bei Radolfzell am Bodensee verschwand und seitdem vermisst wird, könnte mutmaßlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden sein. Davon geht die Polizei aus.

Nachdem sich bei ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen die Hinweise verdichteten, dass der Mann einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, wurden am 27. Juli zwei Personen aus dem privaten Umfeld des Vermissten vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde gegen die beiden Tatverdächtigen vom zuständigen Amtsgericht die Untersuchungshaft angeordnet.

Nach Recherchen des SÜDKURIER in Gaienhofen-Hemmenhofen, berichten zahlreiche Nachbarn und andere Dorfbewohner des mutmaßlichen Mordopfers, dass ein Familienmitglied und eine andere Person an dem Verbrechen beteiligt gewesen sind. Es soll zum Streit gekommen sein, als die beiden Tatverdächtigen das mutmaßliche Opfer um Geld gebeten haben. Nachdem sie festgestellt haben sollen, dass das mögliche Opfer – von dem immer noch jede Spur fehlt – sein gesamtes Geld für Alkohol ausgegeben hat, hätte das vermeintliche Familienmitglied und die andere Person das Opfer umgebracht. Nachbarn, die im unmittelbaren Umfeld des gesuchten Mannes leben, berichten, dass das Familienverhältnis schon in der Vergangenheit angespannt gewesen ist.

Potenzielles Opfer hatte wohl einen Mitbewohner

Dorfbewohner behaupten, dass der gesuchte Mann ein Alkoholproblem hatte. Darüber hinaus soll er in dem Haus seiner Mutter gelebt haben, die wohl mittlerweile in einem Pflegeheim untergebracht ist. Er soll seit etwa drei Monaten mit einem anderen Mann zusammenleben. Was dieser mit dem möglichen Mord zu tun hat und ob er Tatverdächtiger ist, bleibt unklar.