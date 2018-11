von Michael Jahnke

Mit zwei ausverkauften Vorstellungen setzte die Theatergruppe des Turnvereins Gaienhofen ihren Erfolg der letzten Jahre fort. Schon eine Stunde vor dem Beginn der Vorstellungen versammelten sich die ersten Besucher in der Höri-Halle, um sich auf eine äußerst unterhaltsame und turbulente Komödie einzustimmen, sich zurückzulehnen und das Lustspiel in vollen Zügen zu genießen. Claudia Godart, die seit einigen Jahren so erfolgreich die Regie beim Dorf-Theater führt, hatte sich dazu das Stück "Ooom.... der durchgeknallte Alte" ausgesucht.

Komik des Widersprüchlichen

In einem heruntergekommenen Waldschlösschen lebt der Alt-Hippie Manni und versucht, seine Mitte zu bewahren. "Ooom". Die ewig kosmische Ordnung in dem einzig bewohnbaren Raum gerät nicht nur durch seinen Mitbewohner und Neffen Jens-Thorben, dem größten Ladykiller der Umgebung, mächtig in Gefahr. Die örtliche Wohnungsbaugesellschaft "mit beschränkter Haftung", wie ihr Vertreter Hans Schwindemann immer wieder herausstellt, würde die Bruchbude am liebsten abreißen.

Das Stück nimmt Fahrt auf. Genau in diesem Augenblick lässt das kiffende Blumenkind Manni die Weisheit los: "Wenn Du in Eile bist, geh langsam." Das Publikum spürt diesen Widerspruch und amüsiert sich köstlich. Das kommt natürlich auch auf der Bühne bei den Darstellern an.

Der Funke springt über

Bettina Hotz, die eine der möglichen zukünftigen Verflossenen des Weiberhelds Jens-Thorben spielt, schildert in der Pause: "Das spüren wir auf der Bühne ganz deutlich. Das Publikum ist in bester Stimmung. Da kommen Lacher an Stellen, die wir so nicht erwartet hätten."

Publikum und Darsteller heizen sich förmlich gegenseitig an. Der Vertreter der örtlichen Wohnungsbaugesellschaft "mit beschränkter Haftung" braucht eine Erholungsphase in Form einer Hypnose. Da versucht Manni zu helfen. Doch irgendwie ist er von seinem eigenen Ergebnis auch nicht wirklich überzeugt: "Du sitzt da wie ein Privatpatient mit Dauerdurchfall", sagt er dem tiefenentspannten Hans Schwindemann. Auch so ein Gegensatz, der gut beim Publikum ankommt und die eigentliche Komik aufzeigt.

Darsteller danken Regisseurin Claudia Godart

Komik durch Widersprüchliches zeigt sich auch beim Postboten. Der nimmt das Postgeheimnis nicht ganz so genau und weiß mehr über Manni und seinen Neffen Jens-Thorben als die beiden zusammen. Als wenn diese Situation nicht schon witzig und hektisch genug ist. Wenn Jens-Thorben seine drei Liebschaften auf beengtem Raum auseinander halten und eine Begegnung verhindern will, gerät die ewige kosmische Ordnung aber richtig durcheinander.

Als sich die Schauspieler des Dorf-Theaters unter riesigem Applaus vom Publikum verabschieden, sagt Herbert Frantzen, eben noch als Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft auf der Bühne: "Uns hat es viel Spaß gemacht, von den Proben an bis zur Aufführung. Dafür gebührt unserer Regisseurin Claudia Godart ganz großer Dank." Diese Spielfreude war eindeutig zu spüren. Deshalb dürfe man auch schon auf das nächste Jahr gespannt sein, war die vorherrschende Meinung im Publikum.

Die Akteure Manni Maier spielte den Hippie Manni Müller, Benjamin Fehrenbach gab den Neffen Jens-Thorben, Bettina Hotz spielte die (zukünftige) Ex-Freundin Lina Herzog, Ute Auer stand als Ex-Freundin Sandra auf der Bühne, Anna Bruttel spielte die aktuelle Freundin Eva. Herbert Frantzen gab den Vertreter der Wohnungsbaugesellschaft Hans Schwindemann. Thomas Weber war als Postbote Erich unterwegs. Als Souffleuse war Alex Bürgel der Rettungsanker vor der Bühne. In der Maske legte Traudel Sutter den Putz auf.

