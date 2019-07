Es gibt sie noch, die Helden des Alltags, die Retter in lebensbedrohenden Situationen. Jene Menschen, die blitzschnell reagieren, Zivilcourage zeigen und ein Menschenleben durch ihren selbstlosen Einsatz retten.

Barbara Röhrborn und Christof Stier sind zwei von ihnen. Auch wenn es die 57-Jährige aus Überlingen und der 70-jährige Hafenmeister aus Gaienhofen nicht gerne hören, sind sie genau dies: Die beiden haben einen jungen Mann, der im Untersee vor Gaienhofen ums Überleben kämpfte, aus dem Wasser gerettet und ihn vor dem Ertrinken bewahrt.

Es ist 15.49 Uhr, als Barbara Röhrborn ins Wasser springt

Barbara Röhrborn ist zusammen mit ihrem Partner Herbert Seyfang bei einer Geburtstagsfeier auf der Terrasse eines Bistros direkt am Ufer, als sie Schreie hört. „Es waren aber keine Hilferufe, es glich eher einem ‚Komm her‘“, erinnert sie sich.

Da sie annimmt, dass ein Kind in Lebensgefahr ist, rennt sie ohne zu zögern los. Sofort ist ihr klar: Hier droht jemand zu ertrinken. Noch im Rennen reißt sie sich das Kleid vom Leib und stürzt sich ins Wasser. Die Schreie kommen von einer jungen Frau, die am Ufer steht und mit den Händen auf einen Mann zeigt, der zu ertrinken droht.

„Ich musste reagieren“, erzählt Röhrborn weiter. Zu diesem Zeitpunkt ist der Mann so entkräftet, dass er nur noch die Hände hochstreckt und immer wieder in die Tiefe absinkt. „Er war kurz vor dem Untergehen“, sagt Röhrborn, die als Nachtwache in der Buchinger Klinik arbeitet und in ihrer Freizeit segelt, schwimmt und taucht.

Es ist 15.50 Uhr, als Christof Stier das drohende Unheil bemerkt

Christof Stier ist in seinem Büro am Hafen, als auch er die Schreie aus Richtung des Badeplatzes an der Schlossschule Gaienhofen hört. „Ich bin dann sofort mit dem Quad in die Richtung gefahren, aus der die Schreie kamen“, sagt der 70-jährige Hafenmeister.

Zeitgleich sieht er, wie eine Frau ins Wasser rennt, nachdem sie sich vorher ihr Kleid ausgezogen hatte, und losschwimmt. Schon vom Fahrzeug aus erkennt er einen Mann, der panikartig die Hände hochreißt und kurz vor dem Ertrinken ist. „Ich bin sofort ins Wasser gesprungen“, so Christof Stier weiter. Die Frau ist kurz vor ihm bei dem Mann angekommen. Zusammen schleppen sie ihn zurück an Land.

Christof Stier und Barbara Röhrborn sind sich sicher: Ohne ihr Eingreifen wäre der Mann ertrunken. „Er hat kurz nach der Rettung Wasser erbrochen. Wäre Wasser in seine Lunge geraten, wäre er jetzt vermutlich tot“, sagt Stier. Er lobt das Eingreifen von Röhrborn.

Diese gibt unumwunden zu: „Herr Stier hatte alles im Griff.“ Ihr sei kurz mulmig geworden, als sie bemerkte, dass es sich bei dem Ertrinkenden um einen Mann und nicht um ein Kind gehandelt habe. „Aber ein Umkehren kam für mich nicht in Frage“, sagt sie. Ohnehin sei keine Zeit gewesen, um groß nachzudenken, immerhin ging es darum einen Menschen zu retten: „Ich habe einfach nur intuitiv gehandelt.“

Die Helden, die keine sein wollen

Auf die Frage, ob sie Helden sind, entgegen die beiden Lebensretter wie aus einem Mund: „Nein. Wir wollten nur helfen!“ Christof Stier denkt noch einmal über die Situation nach, dann schiebt er hinterher, dass er schon erwartet hätte, dass mehr Menschen dem Ertrinkenden zu Hilfe eilen. Immerhin waren das Seeufer und die Terrasse des angrenzenden Bistros gut besucht.

Udo Balbach von der Wasserschutzpolizei lobt die beiden Lebensretter für ihren Mut. Bild: Matthias Güntert | Bild: Matthias Güntert

Obwohl Barbara Röhrborn und Christof Stier es nicht gerne hören, gibt es Menschen, die sie als Helden bezeichnen. Einer von ihnen ist Herbert Seyfang: „Dank des selbstlosen Einsatzes wurde hier ein Menschenleben gerettet. Es gibt doch noch Helden.“, betont er. Damit hat er Recht.