von Georg Lange

Gaienhofen – In der letzten Sitzung des alten Gemeinderats zeichnete Gaienhofens Bürgermeister Uwe Eisch Christa Schuler und Bernhard Sutter mit der Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg für ihre jeweils 25-jährige Mitgliedschaft im Gemeinderat aus. „Es war nicht immer schön. Aber es war immer spannend“, sagte Christa Schuler.

„Ohne Rücksicht auf die eigene Person“

Eine ganze Generation lang vertraten die Räte der Aktiven Bürgerinteressen. Beide wurden für eine sechste Amtszeit in den sich am 9. Juli konstituierenden Rat gewählt. „Bernd Sutter war seit 2014 bis jetzt erster Bürgermeisterstellvertreter und hat mich bei zahlreichen offiziellen Terminen im Sinne der Gemeinde bestens vertreten“, so Eisch in seiner Laudatio: „Ohne Rücksicht auf die eigene Person haben sich beide stets für das Wohl der Bürgerschaft eingesetzt und zahlreiche Projekte der Gemeinde positiv begleitet.“

Der Tod von Kollegen war schwer zu verkraften

Von zwei Personenkreisen habe sie am meisten gelernt, sagte Christa Schuler: Von ihren Kindern und vom Gemeinderat. Das Ehrenamt habe ihre Widerstandskraft gestählt, berichtete sie aus Erfahrung: Der Tod von Ratskollegen, mit denen sie lange zusammenarbeitet hatte, machte die Rätin am meisten betroffen.

„Für Jeden gilt das Gleiche“, so die Richtschnur Schulers bei ihrer Entscheidungsfindung. Und: Man müsse sich des Gemeinwohls immer wieder vergewissern und dabei auch gegen die Erwartung von Bekannten stimmen. Die Rätin nennt das Kind beim Namen: „Es wäre schlimm für mich, wenn ich Vorteile aus der Position beziehen würde.“

Zu sehen, was Entscheidungen in der Gemeinde bewirken

Das Gros der Zeit im Gemeinderat sei sehr konstruktiv und effektiv in der Zusammenarbeit gewesen, meinte Bernhard Sutter. Und es sei eine tolle Sache, dass man über alles umfassend informiert ist, was in der Gemeinde läuft. Man eigne sich ein Wissen an, das man sich ohne diese Tätigkeit nie aneignen könnte. Sutter sprach auch von der Faszination, Zusammenhänge in der Gemeinde zu sehen: Es sei spannend, was Entscheidungen bewirken und was als Folge daraus entstehen könne.