von SK

Der Männerchor 1894 Horn wird in diesem Jahr 125 Jahre alt und 2020 wird der Männergesangverein Liederkranz Moos 100 Jahre alt. Beide Jubiläen sollen laut einer Mitteilung der beiden Vereine gebührend und dem derzeitigen Mitgliederstand angepasst gefeiert werden. Diese Information stand im Mittelpunkt bei der Mitgliederversammlung im Probelokal im Bürgerhaus in Moos. Die Tätigkeitsberichte der beiden Stammvereine und der Chorgemeinschaft (MCG Moos-Horn) wurden zügig abgewickelt, zusätzlich wurden Neuwahlen des gesamten Vorstands des Liederkranzes Moos und der Chorgemeinschaft durchgeführt. Alle Mitglieder der beide Vorstandsgremien wurden in ihren Ämtern bestätigt, so wurde Anton Breyer als geschäftsführender Vorsitzender der Chorgemeinschaft und Siegfried Walker als Vorsitzender des Liederkranzes Moos bestätigt.

Bürgermeister Patrick Krauss sichert Unterstützung zu

Als neuer Bürgermeister der Gemeinde Moos bedankte sich Patrick Krauss für den kulturellen Beitrag im Leben der Gemeinde Moos und in Vertretung von Bürgermeister Uwe Eisch auch für die Gemeinde Gaienhofen. Er sicherte die weitere Unterstützung durch die Gemeinden und auch durch ihn persönlich zu. Er empfahl der Versammlung die Entlastung der Vorstände, die einstimmig bestätigt wurden.

Die Ehrungen wurden bereits an einem Kameradschaftsabend im Januar vorgenommen. So wurde Bernhard Martin vom Männerchor Horn für 40 Jahre als Sänger vom Verband geehrt. Für seine Verdienste um den Männerchor Horn wurde er zum Ehrensänger ernannt. Als Vorschau für das kommende Jahr nannte Breyer die Mitwirkung am Patrozinium in St. Johann Horn, die traditionelle Sommerprobe mit den Schweizer Sängerfreunden aus Steckborn und Hörhausen, die Mitwirkung an den Gedenkfeiern zum Volkstrauertag und das Jubiläum des Männerchors 1894 Horn am ersten Advent mit einem Dankgottesdienst in St. Johann in Horn und anschließendem Empfang im Johanneshaus. Die in allen Punkten zügig abgewickelte Mitgliederversammlung wurde mit Liedern unter der Leitung des Chorleiters Jochen Meiers musikalisch umrahmt.