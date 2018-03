Gaienhofen Campingplatz in Horn wird künftig von GmbH & Co KG geführt

Campingplatz in Horn wird künftig von GmbH & Co KG geführt

Mit der neuen Haushaltsführung Doppik sucht die Gemeinde Gaienhofen eine Lösung für den Campingplatz Horn. Die Aufteilung in zwei Gesellschaften soll Vorteile bringen, die Gemeinde investiert 500 000 Euro für eine profitablere Zukunft.

Der Campingplatz in Horn, der in den vergangenen Jahren kein ausreichendes Ergebnis mehr erwirtschaftet hat, um die Kosten für anstehende Erneuerungen zu erwirtschaften, soll durch die Aufteilung in zwei Gesellschaften jetzt profitabel werden. Im Gemeinderat ging es um einen Beschluss für die Gründung einer Campingplatz Horn GmbH, die dann als Teilhafter mit einer Campingplatz Horn GmbH & Co KG als Vollhafter die Zukunft des Campingplatzes als gleichberechtigte Partner erfolgreich gestalten soll. Bürgermeister Uwe Eisch kündigte während der jüngsten Gemeinderatssitzung an: "Wir werden dieses entstehende Unternehmen natürlich auch finanziell ausstatten." 500 000 Euro sollen dafür aus dem Gemeindesäckel fließen.

Dabei zeigte sich in der Sitzung beim Thema Campingplatz in Horn besonders deutlich, wie sich Entscheidungen in der Vergangenheit auf die Zukunft auswirken. Viele Jahre war dieser Campingplatz ein Aktivposten im Gemeindehaushalt. Die Gewinne wurden für kommunale Aufgaben verwendet. Diese Verfahrensweise bestätigte Bürgermeister Eisch auch im Februar bei einer Gemeinderatssitzung. Weil etwa Toilettenanlagen oder Stromversorgung irgendwann erneuert werden müssen, werden in Unternehmen aus erwirtschafteten Gewinnen normalerweise Rücklagen gebildet. Im bisherigen Haushaltsrecht, der Kameralistik, konnten die Kämmerer dies für Gemeindeeigentum auch berechnen, mussten es aber nicht. Wenn andere Aufgaben anstanden, hatten die Finanzmittel dafür Vorrang. Und so wurden in den vergangenen Jahren keine Mittel eingestellt für Maßnahmen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Platzes.

Der Campingplatz entwickelte einen antiken Charme, die Gewinne blieben aus. Eine Lösung unter dem neuen Haushaltsrecht, der Doppik, muss her. Otto Lubach (UBL) sagte zu dem zu verabschiedenden Vertragswerk: "Da haben wir uns natürlich beraten lassen. Und letztlich vertrauen wir da von uns beauftragten Beratern." Das hörte sich kompliziert an und war es letztlich auch. "Das ist natürlich schwer zu verstehen, das geht uns allen ganz genauso," eröffnete Bürgermeister Uwe Eisch die Gesprächsrunde.

Durch das Geflecht von zwei Unternehmen ergäben sich, so Bürgermeister Uwe Eisch, zwei entscheidende Vorteile. So könnten zukünftige Gewinne auch beim Campingplatz verbleiben und weiter investiert werden. Und durch die Übertragung von Gemeindeeigentum auf die GmbH & Co. KG würde auf diese Weise die sonst fällige Grunderwerbssteuer nicht zu leisten sein. Karl Amann (UBL) wies noch auf einen anderen Punkt hin. Für ihn sei ganz entscheidend, dass der wirtschaftliche Erfolg von der Person abhängt, die diesen Campingplatz leitet: "Ich muss auch jeden Tag auf meine Buchungen achten." Das sei nunmal die Aufgabe eines Unternehmers. "Da bin ich froh, dass die Gemeinde mit dem zukünftigen Geschäftsführer Thomas Krieg eine Persönlichkeit gewinnen konnten, der in Deutschland einer der führenden Entwickler von Konzepten für Campingplätze ist," sagt Uwe Eisch. Gemeinderat Otto Lubach blieb selbstkritisch: "Ob wir jetzt alles richtig machen, wird sich erst in der Zukunft zeigen."

Rechtsform

Eine GmbH & Co KG ist eine recht komplizierte Rechtsform. Es ist eine Kommanditgesellschaft, die aus einem Vollhafter (Komplementär) und einem Teilhafter (Kommanditist) besteht. In diesem Fall ist aber der Vollhafter eine GmbH. Das bedeutet, dass sie nur mit dem Haftungskapital, also der Gesellschaftseinlage, haftet. Das ist nach deutschem Recht eine Summe in Höhe von mindestens 25 000 Euro. Im Fall des Campingplatzes fungiert die Campingplatz Horn GmbH & Co KG als Vollhafter und die Campingplatz Horn Verwaltungs GmbH ist Teilhafter mit begrenzter Haftung. (mij)