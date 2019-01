von Georg Lange

Seit 20 Jahren verleiht der Gemeinderat beim Neujahrsempfang den Bürgerpreis an lokale Persönlichkeiten, die sich im Verborgenen für Gaienhofen einsetzen. Der Empfang diene dazu, den Schleier zu lüften, die Leistungen der Bürger in den Vordergrund zu stellen und den Menschen zu danken, so Bürgermeister Uwe Eisch im Bürgerhaus. Auf Vorschlag des Gemeinderats Klaus Sturm (Freie Wähler) zeichnete der Rat vier Ehepaare sowie sechs Personen mit dem Bürgerpreis aus, die im Ehrenamt zum Teil 500 Jahre alte Zeugnisse der Vergangenheit pflegen. Sturm spricht von stummen Zeitzeugen, die am Wegesrand stehen und als identifikationsstiftende Elemente die Bevölkerung seit Jahrhunderten begleiten. In ihrer Freizeit pflegen und schützen die Geehrten kleine Kapellen, Wegkreuze, Bildstöcke und Erinnerungssteine, die von Mitgliedern der Kirchengemeinden auf der Gemarkung ortsfest errichtet wurden.

Gelebte Identifikation mit dem Christentum

Auf Schritt und Tritt wurden die Menschen mit den Wegkreuzen an das Göttliche erinnert, erläuterte Klaus Sturm in seiner bewegenden Laudatio. Die sichtbaren Zeichen der Identifikation mit dem gelebten Christentum werde auch heute noch mit großer Hingabe und Sorgfalt von uneigennützigen Menschen gepflegt.

Unbeachtet von der Öffentlichkeit wirken sie im Stillen. Sie reinigen die Kleindenkmale und bewahren sie vor weiterem Verfall. Sie sorgen für Blumenschmuck, wässern im Sommer die Anpflanzung und investieren lange Wege und viel Zeit in die Pflege ihres Denkmals. Ein Ehepaar erachtet seine Arbeit als selbstverständlich und verzichtete auf ihre Ehrung. Sturm erinnerte daran, dass es der Verdienst der Geehrten sei, dass viele wichtige Orte der Besinnung und Einkehr den Bürgern und Gästen erhalten geblieben sind: „Wir können nur ahnen, wie viel Hoffnung Trost und Zuversicht diese Wegkreuze den Menschen bis heute geben.“ Der Rat danke allen, die zum Fortbestand dieser Refugien beitrugen.

Forderung nach Anlaufstelle für Ehrenamtliche

Werner Dettling dankte im Namen der Geehrten für den Mut, eine Laudatio für die Vergangenheit gehalten zu haben. Er selbst betreue ein Hofkreuz mit der Inschrift „Danket alle Zeit für alles“. Das Kreuz sei von den hiesigen Bürgern vor 499 Jahren gestiftet worden. Ima Feurer übernahm in einer Gemeinschaft die Betreuung eines Wegkreuzes nach dem Tod einer Pfarrgemeinderätin. Feurer erinnerte an die wichtige Funktion des Ehrenamtes. Ohne dieses wäre das Leben in der Gemeinde leise und fade. Sie richtete einen Appell an die politische Gemeinde und die Kirchen, eine Anlaufstelle für das Ehrenamt einzurichten, wo sich Bürger informieren könnten. Es sei wichtig zu wissen, worum es im Ehrenamt gehe. Oftmals reiche es aus, kein ganzes Amt zu übernehmen. Die Arbeit könne man sich mit mehreren teilen, jemanden vertreten, unterstützen, beraten oder nur mithelfen. Sie empfiehlt den Bürgern, ins Gespräch mit Ehrenamtlichen zu kommen.