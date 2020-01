Gaienhofen vor 4 Stunden

Bürgermeister Uwe Eisch blickt beim Neujahrsempfang in Gaienhofen auf das Jahr 2019 zurück

Er erklärt, warum sich mehrere Großprojekte in Gaienhofen verzögern und setzt für die weitere Entwicklung der Gemeinde auf den Tourismus. Der Bürgerpreis geht in diesem Jahr an Anton Breyer.