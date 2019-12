Das gab es lange nicht. Vor ausverkauftem Haus präsentierte die Stadtmusik St. Georgen den Höhepunkt ihres Musikjahres. Das Festkonzert am dritten Advent spiegelte den Leistungsstand gleich dreier Orchester wider. Neben dem symphonischen Blasorchester präsentierten sich auch das Jugendorchester St. Georgen – Unterkirnach – Langenschiltach sowie die Bläserklasse.

Kooperation trägt Früchte

Sozusagen als Aperitif eröffnete die Bläserklasse unter der Leitung von Silke Schwinghammer den gelungenen Konzertnachmittag. Erst seit einem knappen Jahr spielen die Kinder ein Instrument. Die Besonderheit ist, dass die Kinder relativ schnell im Ensemble zusammen spielen. Die Kooperation von Stadtmusik, Jugendmusikschule und Robert-Gerwig-Schule zur Förderung des musikalischen Nachwuchses trägt bereits erste Früchte, die sich hören lassen können und viel versprechend klingen, wie das Ensemble mit einem Marsch und einem kraftvollen Rockstück bewies.

Die Musiker der Bläserklasse zeigt stolz, was sie gelernt haben. | Bild: Roland Sprich

Ebenso wie das Jugendorchester, das aus jungen Musikern der Musikvereine aus St. Georgen, Unterkirnach und Langenschiltach besteht. Mit einem ungarischen Stück und einem Ausflug in die Welt bekannter Melodien aus Kinofilmen servierte die Jugend einen herzhaften Zwischengang.

Blasmusikalischer Nachwuchs gesichert

Mit den Kooperationspartnern der beiden jungen Orchester ist die Stadtmusik auf einem guten Weg, „die Lücken des großen Orchesters, die bislang noch mit Gastmusikern aus anderen Vereinen geschlossen werden, irgendwann aus eigenen Reihen zu besetzen“, wie Simon Gronau vom Vorstandsteam stolz erwähnte. Um den blasmusikalischen Nachwuchs braucht man sich auch angesichts des bevorstehenden 150-jährigen Jubiläums, das die Stadtmusik in vier Jahren feiern wird, keine Sorgen machen.

Bei den Erinnerungen an Jazzlegende Benny Goodman kommt den Klarinettisten Thomas Kieninger und Christina Schwarz die verschiedenen Soloparts zu. | Bild: Roland Sprich

Streifzug durch Unterhaltungsmusik

Das große Blasorchester der Stadtmusik absolvierte für die Zuhörer einen Streifzug durch die unterschiedlichsten Facetten der Unterhaltungsmusik. Mit kräftigem Fanfarenklang stieg das Orchester ein, um anschließend mit den bekanntesten Melodien aus dem Disney-Musical „Aladdin“ in die Welt von 1001 Nacht einzutauchen.

Musiker zu Höchstleistungen motiviert

Dirigent Slawomir Moleta führt das Blasorchester durch verschiedene musikalische Facetten. | Bild: Roland Sprich

Bereits hier wurde deutlich, dass Dirigent Slawomir Moleta die Musiker in den vergangenen Wochen zu musikalischen Höchstleistungen motivierte. Dies setzte sich mit der „Bohemian Rhapsody“ fort. Das Stück aus dem Rock-Genre gehört mit zu den bekanntesten der Rockgruppe „Queen“ und deren charismatischem Sänger Freddy Mercury. Die Interpretation der Stadtmusik gab dieses Meisterstück der Rockgeschichte in einem Arrangement von Philip Sparke wider. Selbst die charakteristischen Klavierpassagen wurden, dank dem Einsatz des jungen Musikers Arved Räuber, authentisch wiedergegeben.

Verschiedene solistische Beiträge

Ihre solistischen Fähigkeiten stellten gleich mehrere Musiker unter Beweis. Bei „Children of Sanchez“, einem Kapitel der Filmmusik aus den 1970er Jahren, wurden Simon Gronau am Flügelhorn, Johannes Porsch am Saxopohon und Birk Räuber am Waldhorn solistisch gefordert. Auch im letzten offiziellen Stück, einer Hommage an den legendären Jazzklarinettisten Benny Goodman, lag der Fokus auf Solisten. Christina Schwarz und Thomas Kieninger gaben den „Benny Goodman der Stadtmusik„, wie Patrick Hilpert in der Anmoderation des Stücks sagte.

Das Konzertpublikum ist begeistert von den Darbietungen der Stadtmusik St. Georgen in der Stadthalle. | Bild: Roland Sprich

Bevor alle musikalischen Akteure des Nachmittags gemeinsam Weihnachtslieder anstimmten, ließ das Hauptorchester noch musikalisch mit einem Marsch die Sonne aufgehen.