Gaienhofen: Uwe Eisch hat sich zur Corona-Krise zur Wort gemeldet. Der Bürgermeister von Gaienhofen hat seinen „Appell an unsere Jugendlichen“ der Welt exklusiv auf der Internetseite der Höri-Gemeinde zugänglich gemacht, wo ihn garantiert jeder unter 20 Jahren zum Lesen findet. Dort schreibt Eisch: „In unserer Gemeinde sehe ich immer noch größere Treffen am Wasserturm, am Seeufer an den Steganlagen, auf den Spielplätzen, Orten, die eigentlich durch die Gemeinde bereits gesperrt sind. Die Verbote werden einfach ignoriert.“ Das ist spätestens seit diesem Wochenende auch in Gaienhofen strafbar. Der ein paar Tage alte Aufruf von Eisch endet mit den Worten: „Trefft Euch vorläufig nicht mit Euren Freunden und bleibt am besten zuhause. Teilt diese Nachricht mit Euren Freunden und zeigt, dass Ihr auch mithelfen wollt Eure Familien und unsere ältere Generation zu schützen, damit wir bald wieder normale Zustände bekommen und unsere Freiheit wieder genießen können.“ Mittlerweile stehen auf der Homepage der Gemeinde Gaienhofen neue Anschläge, wieder unterschrieben von Bürgermeister Eisch: „Unsere Sportstätten, Spielplätze und Freizeiteinrichtungen sind für jegliche Aktivitäten gesperrt.“ Falls jemand an die Rathaustüre klopfen will, dieser Hinweis des Bürgermeisters: „Die Gemeindeverwaltung arbeitet zunächst normal weiter, ist jedoch für den Publikumsverkehr geschlossen. Persönliche Termine können nur bei zwingend notwendigen und unaufschiebbaren Anliegen telefonisch vereinbart werden. Die Mitarbeitenden sind aber weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar.“

Öhningen: Auch in Öhningen ist das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen, Sportstätten, Spielplätze und Freizeiteinrichtungen sind gesperrt. Dazu kommt noch eine Besonderheit, wie Bürgermeister Andreas Schmid auf der Homepage an alle Liegeplatzinhaber in den Hafenanlagen und Bojenfelder der Gemeinde schreibt. Dort gibt es offenbar „betreute Boote“. Schmid erläutert: „Wir prüfen derzeit mit den ortsansässigen Bootsbetrieben, ob für Boote, die von den Betrieben betreut werden, eine abweichende Regelung getroffen werden kann. In diesem Fall wäre es aber notwendig, dass durch die Bootsbetriebe die Betreuung der Boote bis zur Freigabe der Hafenanlagen gewährleistet wird.“ Näheres würden die betreuten Bootsbesitzer bei den Betrieben erfahren, die sich um das Einwassern der Boote kümmern. „Eine Nutzung der Boote ist allerdings erst nach der Freigabe der Hafenanlagen und Bojenfelder möglich“, so Schmid. Noch eine Meldung aus Öhningen: „Aufgrund der momentanen Lage hinsichtlich der Corona-Verbreitung bleibt der Wertstoffhof ab sofort bis auf Weiteres geschlossen.“

Moos: Bürgermeister Patrick Krauss ist in diesen Tagen auf allen Kanälen unterwegs, um seine Botschaften zu verbreiten. Zu Fuß mit der Corona-Verordnung in der Hand, hat er den Gastronomen die Einzelheiten erklärt, als es noch Einzelheiten gab. Am Wochenende hat Krauss auf seinem Facebook-Kanal zur Klarstellung die „Auslegungshinweise“ zur Corona-Verordnung der Landesregierung gepostet. Damit auch in Moos jeder weiß, wer muss schließen, wer darf geöffnet haben. Am Montag hat der Bürgermeister auf der Homepage der Gemeinde nachgelegt. Auch für die Hafenanlagen in Iznang und Moos gilt: gesperrt. Allerdings gibt es Ausnahmen für Berufsfischer und Einsatzverbände wie DLRG und Feuerwehr. Krauss ruft die Mooser Bevölkerung auf: „Bitte nehmen Sie die Situation ernst und halten Sie sich an die Anweisungen des Landes und der Gemeinde Moos. Stellen Sie bitte alle nicht unbedingt erforderlichen Sozialkontakte ein. Falls Sie soziale Kontakte haben, achten Sie bitte auf die räumliche Distanz.“ Es gehe darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die Gemeinde stehe für Fragen und Informationen sehr gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung. „Jeder trägt für sich selbst aber auch für alle anderen in unserer Gemeinschaft eine große Verantwortung“, schreibt Krauss.