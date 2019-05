von SK

Bild: Michael Jahnke

Die Wahlhelfer in Gaienhofen werten gemeinsam fleißig die Stimmzettel aus. Von 2 770 Wahlberechtigten zur Kreistagswahl haben 1 928 Wähler in der Gemeinde ihre Stimme abgegeben. Nachdem deren Auszählung widmen sich die Helfer der Auswertung der Stimmen für den Ortschaftsrat.

Bild: Michael Jahnke

Im Rathaus in Öhningen erfassen Jörg Steinhäuser, Franziska Markert und Elisabeth Pecha die Stimmen der Bürger. Dazu müssen sie schauen, was auf den Stimmzetteln angekreuzt wurde, um die Ergebnisse anschließend in den Computer eingeben zu können.

Stimmenzählung im Mooser Bürgerhaus: Gestern wurden die Stimmen der Kreistags- dund Gemeinderatswahlen ausgezählt. Bild: Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald

Auch im Mooser Bürgerhaus werden die Wahlumschläge geöffnet. Anschließend prüfen die Wahlhelfer die Stimmzettel in stundenlanger Arbeit auf Gültigkeit und zählen voller Konzentration die die Stimmen der Kreistags- und Gemeinderatswahlen aus.