von Georg Lange

Zum 20. Mal lud Bürgermeister Uwe Eisch zum Neujahrsempfang in das Bürgerhaus Gaienhofen. Im vollbesetzten Bürgerhaus blickt Uwe Eisch auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Gemeinde ist auch für größere Projekte in eigener Regie gerüstet, die die Lebensqualität in Gaienhofen sichern und ausbauen sollen. Wir haben alle Bilder des Events.

Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange Bild: Georg Lange

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein