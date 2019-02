von SK

Patrick Willig kennt sich als "Fischerin vom Bodensee" bestens in der Region aus. Dem Narrenpräsidenten der Wangener Mondfänger sind die Schwäne die besten Freunde. Er kennt sich in der Sprache "schwanisch" bestens aus. Die stille Beobachter fauchten ihm die Geheimnisse der Höri-Zünfte ins Ohr.

"Muss du sprecken Höri-Deutrsch" korregierte Nici Eschbach (re.) die Präsidentin der Mooser Rettiche in ihrer, auf italienisch geprochenen Laudatio an den Gastgeber. Sandra Hugenschmidt (in der Bütt) brachte mit ihren Narren Bella Italia und die Dolce Vita nach Hemmenhofen.

Die Holzbirregückel aus ?Schienen präsentieren Höri-Künstler als Motto für den großen Umzug. Narrenpräsident Martin Moser ist Kunstprofessor aus Fasnachtsgnaden und leitet die Hörikunstakademie.

Die Junker der Höri sind ehemalige Narrenpräsidenten auf der Halbinsel am Bodensee.

In der Bütt Michael Heller - der Präsident der Bankholzer Joppen erklärt die Kultur der Höri aus Sicht indigener Völker.

Die Piraten aus Öhningen lassen die Puppen tanzen und stellen ihr Motto 60er Jahre Geburtstagsparty für den Höriumzug vor.

Vom Nord- und Südpol kamen Gäste auf dem Zunftmeisterempfang. Sie folgten der Einladung der Käfertaler mit deren Motto: "Die Welt zu Gast bei Freunden". Die Narrenzunft der Bützigräbler robbte nach Hemmenhofen oder ließen sich von Haskis zum großen Höriumzug ziehen.

Wir verzaubern Hemmenhofen - der neue Präsident der Weiler Büllebläri, Markus Mayer, stellt mit humorvoller Unterstützung von Dobby das Umzugsmotto Harry Potter vor.

Beim Zunftmeisterempfang in Hemmenhofen kommen sämtliche Narrenpräsidenten der Hörizünfte zusammen. Geladen waren auch die Bürgermeister der Höri, der Säckelmeister der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee sowie Land- und Narrenvögte der Vereinigung.

Nach einem Wortgottesdienst heizen sich in der alten Schule in Hemmenhofen die Narrenpräsidenten der Hörizünfte mit Büttenreden für den großen Höriumzug ein und überreichen den Gastgeber der Käfertaler ihre Gastgeschenke.

Die Narrenpräsidentin der Hägelisaier, Corrina.Blondzig-Burgo, präsentierte als "Chick" einen Rap in alemannischer Mundart und zeigte eindrucksvoll wie sich der Stil der Jugend mit der Fasnacht vereinigen lässt. An der Cajon: Pascal Stauch.

Der Narrenpräsident der Käfertaler, Rudi Hasenfratz ist der Gastgeber des Zunftmeisterempfangs und des großen Höriumzugs 2019. Der Würde- und Bedenkenträger, Landvogt Manni Knopf (re.), erklärt den Sinn vieler Orden: Sie dienen in der Not als Schutzwesten.

Die Wüste kommt zurück - der Jahrhundert Sommer des letzten Jahres lässt erahnen, in welche Richtung das Klima auf der Höri tendiert. "Der Klimawandel kommt", prognostiziert Narrenpräsident Sebastian Amann. Die Horner Heufresser sind bereits bestens vorbereitet.

Bei den Zunftmeisterempfängen geben sich auch die Bürgermeister der Höri-Gemeinden die Ehre. Schließlich trägt die jeweilige Gemeinde des Ausrichters die Kosten des Empfangs: Am Tisch die Bürgermeister Patrick Krauss (grüner Kravatte), Andreas Schmid (gestreiftes Hemd) sowie Uwe Eisch (schwarzer Weste).