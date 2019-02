von Georg Lange

Der Präsident lobt das gemeinsame Engagement der Narrenzünfte: Rainer Hespeler, Chef der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee (NVHB), hat am Samstag bei der Zunftmeistertagung ausdrücklich gewürdigt, dass sich so gut wie alle Narrenvereine der Region an der Modernisierung des Fasnachtsmuseums Schloss Langenstein beteiligen. In seinem Geschäftsbericht vor rund 600 Vertretern in der Höri-Halle in Gaienhofen zeigte sich Hespeler überwältigt vom Engagement der 120 mit der Vereinigung assoziierten Narrenzünfte für das neue Projekt „museum4punkt0“. Das Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein in Orsingen-Nenzingen modernisiert derzeit aufwendig sein Konzept. 118 Zünfte beteiligen sich durchschnittlich mit 1500 Euro am digitalen Ausbau. Bis auf zwei Zünfte hätten sich alle bereit erklärt, das Projekt zu unterstützen.

Kein Rückgang der Besucherzahlen

Seit mehr als 600 Jahren wird die Fasnacht gefeiert. Sie gehört zu den ältesten Volksfesten der Welt. Und schon immer gab es Zeiten, in denen die Fasnacht in der Krise steckte. „Wir sehen keinen Rückgang der Besucherzahlen bei den Umzügen. Da ist die Begeisterung nach wie vor groß“, sagte Präsident Rainer Hespeler am Rande der Zunftmeistertagung. Doch wie andere Vereine, so haben auch Zünfte Schwierigkeiten, Bürger für Ehrenämter in der Fasnacht zu gewinnen. Mit der Folge, dass die Mitgliederzahlen zurückgehen.

Mehr als 600 Narren aus 120 Zünften folgten der Einladung der Wangener Monfänger zum Zunftmeistertreffen der Narrenvereinigung Hegau Bodensee in der Höri Halle von Gaienhofen. Bild: Georg Lange | Bild: Brunhöber, Eike

Ein zentrales Anliegen der NVHB ist es, Menschen in die Fasnacht und in die Zünfte zu integrieren. Die Fasnacht ist sowohl ein gesellschafts- wie auch generationenübergreifendes Fest. Im neuen Fasnachtsmuseum soll das Fest modern dargestellt und für die Jugend erlebbar gemacht werden. Und durch den völker- und schichtenübergreifenden Charakter sieht sich die Vereinigung in der Pflicht, auch Migranten in die Zünfte und in die Fasnacht zu integrieren.

"Verkrustete Bräuche sterben"

Seit den 1960er Jahren ist Deutschland ein Zuwanderungsland. Viele Narren haben einen Migrationshintergrund aus südeuropäischen Ländern, beobachtet Rainer Hespeler: „Diese Integration haben wir auch heute zu leisten, wenn es um andere Nationen geht.“ Dabei könne sich die Fasnacht auch vom Charakter her verändern. „Bräuche müssen sich an den Zeitgeist anpassen“, so Hespeler: „Wenn wir versuchen, Bräuche zu konservieren, dann werden sie aussterben“, resümiert der Präsident: Sie bräuchten Raum, damit sie sich dem Zeitgeist anpassen können. Es seien nicht die Funktionäre, die bestimmen, was die Fasnacht sei, so Hespeler: „Sondern es sind es die Menschen, die die Fasnacht auf der Straße praktizieren. Bräuche, die man mag und gerne lebt, werden sich weiterhin erhalten. Wobei alte und verkrustete Bräuche sterben.“

Steigende Kosten

Die schwäbisch-alemannische Fasnet wurde von der Unesco vor fünf Jahren auf die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Jede Zunft, die die schwäbisch-alemannische Fasnacht pflegt, praktiziert und sich an die vorgegebenen Regeln hält, ist berechtigt, das Kulturerbe-Logo zu führen. Mit der Anerkennung durch die Unesco bekommen die Narrenzünfte eine besondere Wertigkeit und einen Schutz gegenüber Behörden und Politik. Die NVHB habe in den letzten Jahren von der Anerkennung profitieren können, so Hespeler. Nun sei es auch die Aufgabe der Politik, das Brauchtum zu schützen und nicht zu erschweren. Zuletzt hatten viele Narrenvereine über steigende Anforderungen und Kosten bei straßenrechtlichen Genehmigungen und Sicherheitskonzepten geklagt. Die Anforderungen seien oft so groß, dass sie Ehrenamtlichen kaum noch zumutbar seien, meinen viele.

Die Fasnacht sei ein Lebensgefühl und eine verkehrte Welt, die den Menschen die Möglichkeit gebe, auf lustige Art der Obrigkeit den Spiegel vorzuhalten und ihnen dabei das Rügerecht einräume, so Hespeler. In ihr habe man die Möglichkeit, all das loszuwerden, was man unter dem Jahr nicht sagen könne. Allerdings nur auf eine Art und Weise, die niemanden verletzt.

Präsident Rainer Hespeler (links) ehrt Narren, die sich um die Fasnacht besonders verdient gemacht haben (weiter von links): Max Ruf, Herbert Schober (Narrenvogt), Rosl Merk, Klaus Heim, Thomas Litterst, Edwin Gier, Lothar Stengel, Detlef Gorl, Eugen Rosler, Blanda Renner, Bernd Schuckert, Nikolaus Weber sowie Carola Schottke. | Bild: Brunhöber, Eike