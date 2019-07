von Michael Jahnke

Es war eine kleine, beinahe intime Gedenkveranstaltung zum 50. Todestag von Otto Dix am Grab des Künstlers. Während in Baden-Württemberg jetzt mehrere Termine stattfinden, an denen dem Schaffen des Malers und Grafikers gedacht wird, war das Besondere auf dem Hemmenhofener Friedhof, dass hier vor seiner letzten Ruhestätte an seinem Todestag sein Werk mit einer Zurückhaltung gewürdigt wurde, die der Sachlichkeit seines Schaffens gerecht wurde.

Wolfgang Kramer, Vorsitzender des Fördervereins Museum Haus Dix, rief in Erinnerung, dass Otto Dix auch nach fünfzig Jahren stets an erster Stelle genannt wird, wenn es gelte, die Großen der Kunst am See zu benennen oder aufzuzählen. Die Bilder von Dix seien weltweit bei Ausstellungen gefragt. Seine sozialkritischen Werke aus den 1920er- und frühen 1930er-Jahren werden trotz großer Nachfrage auf Auktionen so gut wie nie angeboten.

Otto Dix - Ein Mann voller Geheimnisse

Otto Dix war Gegenstand vieler kunstwissenschaftler und Kunsthistorischer Untersuchungen. Sein Werk und sein Leben, auch das seiner Familie gelten als gut erforscht. Und doch, so Wolfgang Kramer, sei Dix für viele immer noch ein Mann voller Geheimnisse und Widersprüche. Trotz etlicher Brüche und Gegensätze sei Otto Dix von einer markanten Gradlinigkeit und Konsequenz geprägt, er sei ein Mensch gewesen, der sich nicht verbiegen ließ.

Otto Dix entstammt einer Arbeiterfamilie aus Gera und schaffte ohne akademische Ausbildung den Aufstieg in die obersten Schichten der Gesellschaft. Seine Bilder, so formulierte es Kramer, rüttelten die Menschen der damaligen Zeit auf und schockierten sie: „Die Bilder wurden damals von vielen gehasst, weil Dix mit ihnen der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten hat.“ Wer so krass und eindringlich die Schrecken des Ersten Weltkrieges, das elende Vegetieren der Soldaten in abgesoffenen Schützengräben zeigt, dessen Bilder sind nichts für das gutbürgerliche Wohnzimmer der damaligen Zeit.

Alterswerk ist weniger provokant

Durch seinen Rückzug nach Gaienhofen habe sich Dix verändert. Mit seinen Bildern provozierte er nicht mehr. Sein Alterswerk umfasst Werke mit religiösem Inhalt wie „Krieg und Frieden“ im Rathaus Singen und den Christus leugnenden Petrus in der Petruskirche in Kattenhorn. „Sein Name und sein Werk sind untrennbar mit dieser Landschaft verbunden“, so Kramer.