Autorenlesungen sind Teil der DNA der Stadtbibliothek Engen. Sie bringen Autor und Rezipient zusammen und ermöglichen einen direkten, persönlichen Zugang zur Literatur. Autorin Berit Glanz nahm ihre Zuhörer bei der Vorstellung ihres frisch erschienenen zweiten Romans „Automaton“ mit auf eine kritische Exkursion in die digitale Arbeitswelt.

Berit Glanz hat persönlich gar kein Problem damit, wenn Inhalte gespoilert, also vorneweg verraten werden. Im Gegenteil, sie mag es, wenn sie das Ende eines Buches bereits vor dem Lesen kennt, verriet sie dem Engener Publikum. Für alle, die ihren Roman noch lesen wollen, verzichtete sie in der Lesung aber darauf, zu viel zu verraten. Stattdessen las sie Textpassagen, die eingängig das Hauptmotiv des Romans, die Arbeitswelt, thematisieren.

Monotone digitale Arbeitswelt

In „Automaton“ ist das zunächst die Arbeitsrealität der Klickarbeiterin Tiff. Und die ist äußerst monoton, irrsinnig kleinteilig und erschreckend schlecht bezahlt. Tiff klickt sich im Auftrag von Firmen durch Bilder aus dem Netz und fügt diesen einfache, kurze Beschreibungen hinzu, um damit Algorithmen schulen zu können. Sie schafft sozusagen den Input für künstliche Intelligenz.

Dieser digitalen Arbeitswelt, die bislang kaum ein Arbeitsrecht kennt, steht die Arbeit der zweiten Hauptfigur Stella gegenüber. Diese hat in jungen Jahren in einer Fischfabrik gearbeitet und unzählige Mengen an Austern geöffnet. Später arbeitet sie als illegale Erntehelferin auf einer Cannabis-Plantage. Auch hier handelt es sich um harte, monotone Arbeit mit wenig Lohn. „Automaton“ pendelt erzählerisch zwischen digitaler und analoger Welt, genauso wie zwischen Charakterstudie und Krimi.

„Was habe ich dieser langweiligen Arbeitswelt menschlich entgegenzusetzen?“, um diese Frage gehe es in ihrem Roman, erklärt Berit Glanz. Die Autorin, die seit kurzem im isländischen Reykjavik lebt, gab den Zuhörern auf spannende Weise Einblick in den Schaffungsprozess des Romans und machte Lust aufs Weiterlesen.