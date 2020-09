Engen-Bittelbrunn vor 6 Minuten

Zweiter Frühling: Diese Apfelbäume blühen mitten im September

Eigentlich beginnt jetzt die Apfelernte. Während die meisten Bäume auf der Streuobstwiese von Wolfgang Heimburger in Bittelbrunn viele Früchte tragen, stehen zwei in voller Frühlingsblüte – und das zum zweiten Mal in diesem Jahr. Wie kann das sein?