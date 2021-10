Mit stehendem Applaus wurden die Gäste an der neuen Stadthalle in Engen von der Bürgerwehr, den Trachtendamen und Vertretern der Stadt sowie des Nachbarschaftsvereins empfangen. Insgesamt 50 Gäste kamen aus der französischen Partnerstadt Trilport sowie Moneglia in Italien und Pannonhalma in Ungarn, um das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Engen und Trilport zu feiern. Nachdem das Fest 2020 coronabedingt verschoben werden musste, wurde die Städtefreundschaft am vergangenen Wochenende mit einer dreitägigen Feier gebührend begangen.

Engens Bürgermeister Johannes Moser begrüßte die Gäste aus Trilport, aber auch die Bürgermeister von Pannonhalma und Moneglia, die ebenfalls für das Jubiläum angereist waren. Die Feier, so Moser, stehe unter dem Motto „Vereinigtes Europa“. Für die Partnerschaft mit Trilport, die vor 20 Jahren mit einem Schüleraustausch begonnen hatte, hoffe er auf weitere 20 Jahre guter Partnerschaft, so Moser.

Der Konstanzer Landrat Zeno Danner begeisterte am Freitagabend mit einer freien Ansprache auf Französisch, in der er die Freundschaft in den Mittelpunkt stellte. | Bild: Kerle, Helene

In fließendem Französisch wandte sich Landrat Zeno Danner an die Gäste. Er beschwor die Freundschaft in Europa, insbesondere in schwierigen Zeiten. Jean-Michel Morer, Bürgermeister von Trilport, pflichtete Danner bei und betonte die multilaterale Freundschaft, die die Gemeinden Moneglia und Pannonhalma genauso einbeziehe. „Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder das weiterführen“, so Morers eindringlicher Appell.

Jean-Michel Morer, im Bild mit seiner Ehefrau Laurence, zeigte sich beim Festwochenende als glühender Vertreter der europäischen Idee und beschwor die Freundschaft mit den Partnern. | Bild: Kerle, Helene

Eine Feier mit Programm und Empfängen will geplant sein. Dafür blieb den Organisatoren in diesem Fall deutlich weniger Zeit als üblich. „Im Normalfall rechnet man mit einem Dreivierteljahr für die Organisation“, erläuterte Lara Baumgärtel vom Kulturamt. Sie übernahm die Organisation. Allerdings blieben ihr dafür nur einige Wochen, denn die Entscheidung, das Jubiläum stattfinden zu lassen, fiel erst Ende August. Glücklicherweise, so Baumgärtel, sei das Hotel in Kirchen-Hausen schon im letzten Jahr reserviert worden und der Termin konnte kurzfristig verschoben werden. Tatkräftige Unterstützung gab es zudem unter anderem vom Verein Freunde in Europa, die am Freitagabend für ein dreigängiges Menü in der Stadthalle sorgten.

Ulrich Scheller, Partnerschaftsbeauftragter in Engen (rechts), übernahm neben organisatorischen Aufgaben die Funktion des Dolmetschers – hier mit Jean-Michel Morer, dem Bürgermeister von Trilport. | Bild: Kerle, Helene

Vorab habe man die Gäste gefragt, was sie sich von dem Jubiläum erwarten, so Ulrich Scheller vom Verein Nachbarn in Europa. Wichtig sei allen Beteiligten ein thematischer Überbau gewesen. Gewählt wurde hierfür das Thema Klima, das sich für Gäste und Gastgeber wie ein roter Faden durch das Programm zog. Ein wichtiger Aspekt bei der Organisation des Jubiläums sei der Termin um den deutschen Nationalfeiertag gewesen, so Scheller, der die Engener Städtepartnerschaft seit deren Beginn begleitet. Für diesen besonderen Tag schrieb der Bürgermeister von Trilport, Jean-Michel Morer, eine europäische Charta, die auf die Werte eines vereinigten Europas eingeht, die am Sonntag von den Bürgermeistern aus Trilport, Pannonhalma, Moneglia und Engen unterschrieben wurde. Zum Abschied ließen die Teilnehmer Luftballons mit kleinen Chartas an den Himmel steigen.