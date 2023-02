Schlimme Szenen auf der Landesstraße 224 zwischen Anselfingen und Watterdingen. Zwei Autofahrerinnen wurden bei einem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Unfall geschah am Sonntag, 26. Februar, gegen 17.30 Uhr, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt.

Demnach war eine 22-Jährige in einem BMW von Tengen-Watterdingen in Richtung Engen-Anselfingen unterwegs, als sie in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegensteuern geriet das Auto ins Schleudern und stieß mit einem VW Golf zusammen. Die 21 Jahre alte Golf-Fahrerin war von Anselfingen in Richtung Watterdingen unterwegs. Beide Frauen erlitten laut der Polizeimeldung schwere Verletzungen und kamen per Rettungsdienst in Krankenhäuser. Auch ein Notarzt war im Einsatz.

Auch die Feuerwehr rückte aus

Die Feuerwehr Engen rückte zudem mit den Abteilungen Engen und Anselfingen aus, nachdem ein Alarm wegen Verkehrsunfalls mit eingeklemmter Person eingegangen war. Als die Feuerwehrleute eintrafen, sei eine Person allerdings bereits vom Rettungsdienst versorgt worden, heißt es in einer Mitteilung des Engener Abteilungskommandanten Benjamin Bach. Die zweite Person sei im Auto eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt gewesen. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin die Tür des Autos geöffnet und die Person mit Decke, Planen und einem Halogenstrahler vor Kälte und Wind geschützt.

Außerdem habe die Feuerwehr die Unfallstelle abgesperrt und ausgeleuchtet, die Batterien der beiden Autos abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Aus der Abteilung Engen waren laut der Mitteilung 23 Einsatzkräfte in fünf Fahrzeugen vor Ort, aus Anselfingen sechs Kräfte mit einem Fahrzeug. Auch der Kreisbrandmeister war vor Ort.

Die Landesstraße blieb laut Polizeiinformationen bis zum Freiräumen der Unfallstelle komplett gesperrt. An den beiden Autos entstand demnach wirtschaftlicher Totalschaden von zusammen etwa 15.000 Euro. Die beschädigten Autos wurden vom Abschleppdienst abtransportiert.