Zwischen 60.000 und 65.000 Euro, so rechnet die Verwaltung, muss die Stadt Engen an so genannter Fehlbelegerabgabe leisten. Hinter dem Wortungetüm steckt schlicht eine Ausgleichszahlung für fehlende Unterkunftsmöglichkeiten von Geflüchteten. Also wenn ein Kommune die von ihr geforderte Quote an Unterbringungen nicht erfüllt.

Bislang konnte die Stadt Engen die Quote von 203 Plätzen stets erfüllen. Nun steigt derzeit zwar nicht die Zahl an Geflüchteten, aktuell sind es 182, aber viele von ihnen sind mittlerweile schon über 24 Monate da. Das bedeutet, dass sie Anrecht auf eine Anschlussunterbringung haben. Auch diese Unterbringungen zählen in die kommunale Quote. Gleichzeitig hat das Landratsamt mittlerweile drei der Gemeinschaftsunterkünfte in Engen geschlossen, die in die Quote zählten. Nämlich den Badischen Hof und das Haus in der Richthofenstraße sowie das Welschinger Pfarrhaus. Zudem behält sich das Landratsamt in der Unterkunft am Welschinger Bahnhöfle einen Puffer vor und so sind dort derzeit nur 63 von eigentlichen 84 Plätzen belegt. Das sind zufällig genau die 21 Plätze, die der Stadt nun zur Erfüllung ihrer Quote fehlen, berichtet Hauptamtsleiter Patrick Stärk auf Nachfrage.Um die Quote möglichst rasch wieder erfüllen zu können und so einer Abgabe zu entgehen, möchte sich die Verwaltung nach zusätzlichem Wohnraum für Geflüchtete in der Stadt umsehen und sucht nach möglichen Vermietern.

Die Stadt Engen ist mit dieser Situation nicht alleine. 17 von 23 Kommunen im Landkreis Konstanz sind im roten Bereich, sprich müssen Fehlbelegerabgabe zahlen; Stärk. Eine gute Nachricht hat er aber auch noch. Denn in Engen haben 90 Geflüchtete eine eigene Anschlussunterbringung auf dem privaten Wohnungsmarkt gefunden und das ganz ohne das Zutun der Stadt.