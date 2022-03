Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag einen nachfolgenden Autofahrer genötigt und damit einen teuren Unfall ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Lupo am Samstag gegen 16.55 Uhr zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau auf Höhe Autobahnkilometer 717. Als er auf die Überholspur wechselte, zwang er einen Autofahrer zur Vollbremsung. Beim darauf folgenden Ausweichmanöver kollidierte dessen Auto mit einem Lastwagen, der auf der rechten Spur fuhr. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 24.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Der Lupo sei unverändert weitergefahren.

Die Polizei sucht den vermeintlichen Unfallverursacher und bittet Zeugen um Hinweise zum weißen VW Lupo oder Unfallhergang. Ansprechpartner ist das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen unter Telefon (0 77 33) 99 600.