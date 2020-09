von SK

Unbekannte Täter sind am Dienstag, 22. September, zwischen 18.15 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Alpenstraße eingedrungen. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Das teilt die Polizei mit.

Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, bedarf weiterer Abklärungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und richtige Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können.

Die Sicherheitstechniker der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kostenlose Vor-Ort-Beratungen an. Termine können unter Telefon (07531) 995-1044 vereinbart werden.