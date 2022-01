von Roland Ragg

Der Aacher Gemeinderat stimmt der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen in der Altstadt zu. Diese ist in Sachen Photovoltaik ein besonderer Fall, weil sie als denkmalgeschütztes Ensemble ausgewiesen ist. Im konkreten Fall, der noch im Dezember nach längerer Aussprache vertagt worden war, gab der Rat nun grünes Licht für die Installation von Solarpanelen. Der Gemeinderat stimmte auch einem weiteren Antrag zur Errichtung einer solchen Anlage in der Aacher Altstadt zu.

In der Dezembersitzung hatte man sich darauf geeinigt, dass man zunächst eine grundsätzliche Einschätzung der Fachbehörde beim Landesdenkmalamt einholen sollte. In der nun dem Rat vorgelegten Stellungnahme schätzt Christine Schneider vom Landesdenkmalamt die Nutzung einer Dachfläche im konkreten Fall hinsichtlich einer Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes der Gesamtanlage in der Altstadt als gering ein. Die fachliche Beurteilung bezüglich des Umfangs der geplanten Aufbauten, der Farbgebung und der Module sollten durch das Baurechtsamt Engen als untere Denkmalbehörde geprüft werden.

Unter diesen Voraussetzungen schlug Bürgermeister Manfred Ossola dem Rat eine Zustimmung zu diesem Antrag vor. Diese Zustimmung empfahl er auch für einen weiteren Antrag zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage in der Altstadt.

Muss der Gemeinderat nun lauter Einzelfallentscheidungen treffen?

In der Aussprache machte Manfred Ossola noch einmal klar, dass es bei Anträgen beim geschützten Altstadtensemble immer um Einzelentscheidungen gehe. Dabei stehe die Einsichtbarkeit von außen an erster Stelle. „Es ist bedauerlich, dass wir eine solche Einzelentscheidung treffen müssen“, so Michael Streitberger (UFLA).

„Ob wir uns das antun sollen?“, das fragte sich Michael Graf (FW) im Hinblick auf den Aufwand zu den jeweiligen Einzelentscheidungen. Außerdem möchte er auch die bisherigen ungenehmigten Solar-Anlagen in der Altstadt mit einbeziehen. Ingrid Burow (CDU), selbst Altstadtbürgerin, glaubt, dass mit einer Altstadtsatzung einiges vereinfacht werden könnte.