Alle zwei Jahre stellt der Engener Wirtschaftsförderer Peter Freisleben seinen Aufgabenbereich und aktuelle Zahlen aus der Wirtschaft vor Ort vor. Den Mitgliedern des Ausschusses für Verwaltung, Kultur und Soziales zeigte er auf, wo die Wirtschaftsförderung an vielen kleinen Stellschrauben vor Ort dreht, um die Attraktivität des Standorts Engen zu fördern und neue Unternehmen in die Stadt zu holen.

Breites Aufgabenspektrum

Die Wirtschaftsförderung ist eine Stabstelle des Bürgermeisters und teilt sich in mehrere Bereiche auf. So kümmert sich Peter Freisleben mit etwa 50 bis 60 Prozent seiner Stelle um die Wirtschaftsförderung selbst und mit den restlichen rund 40 Prozent mit um die verwandten Bereiche Kultur, Tourismus, Veranstaltungen sowie allgemeine Verwaltung. Grundsätzlich ist es die Aufgabe der Wirtschaftsförderung Unternehmen bei der Ansiedlung und ansässige Firmen zu unterstützen, die Attraktivität des Standorts zu steigern und mit diesen Maßnahmen schließlich auch wichtige Einnahmequellen wie die Gewerbesteuer für die Kommune zu sichern.

Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist sehr groß

Wie Peter Freisleben berichtete, hatte er im Zeitraum des Berichts 2019/2020 insgesamt Kontakt zu 229 interessierten Betrieben. Davon wollten etwa Dreiviertel ein Grundstück in Engen oder den Ortsteilen erwerben. Hierzu gab Peter Freisleben zu verstehen: „Ein Großteil der Grundstücksanfragen werden abgelehnt, wegen geringer Produktivität, hohem Flächenverbrauch, geringer Arbeitsplatzdichte und hoher Emission.“ Im Berichtszeitraum wurden gut 10.000 Quadratmeter Gewerbebauland verkauft und acht neue Unternehmen angesiedelt. Aktuell sind ganze 88.000 Quadratmeter an Grundstücksflächen für Unternehmen reserviert. „Oftmals dauere es Jahre bis eine Ansiedlung verwirklicht sei, erläuterte Freisleben und verwies als Beispiel auf das Cube-Gebäude. Gleichzeitig gab der Wirtschaftsförderer auch auf Nachfrage von UWV-Sprecher Gerhard Steiner und CDU-Sprecher Jürgen Waldschütz zu verstehen: „Wir stehen auf der Bremse.“ Es gebe extrem viele Anfragen in Engen, gleichzeitig müsse man sich die Frage stellen, wie man Ressourcen schonend mit den Flächen umgehe. Die Nachfrage zeige die große Attraktivität des Standorts. Gleichzeitig mangele es insbesondere an kleineren Gewerbeflächen bis 2500 Quadratmetern, von denen im Bebauungsplan nie viele vorgesehen waren. Die Erschließung neuer Gewerbeflächen sei sehr schwierig, das sei politisch so gewollt. „Klar muss man mit dem Schutzgut Boden sparsam umgehen“, kommentierte Bürgermeister Moser, „aber wir brauchen Zukunftsperspektiven.“

„Klasse statt Masse“ bei Vortragsveranstaltungen

Neben der Vermittlung von Gewerbegrundstücken ist die Wirtschaftsförderung zentraler Ansprechpartner für freie Gewerbeimmobilien, die auf der Homepage der Stadt aufgeführt werden. Ansiedlungen im Einzelhandel fördert die Stadt mit einem Zuschussprogramm, das seit 2006 insgesamt sechs Betriebe unterstützt hat. Regelmäßige Besuche bei den ortsansässigen Betrieben, Beratungsangebote, Fördermittelrercherche und der gut monatliche Newsletter per E-Mail gehören ebenfalls zu den Aufgaben von Peter Freisleben. Ebenso wie die Organisation von Veranstaltungen wie der Tischmesse, des Lichterabends, der Feierabendkonzerte und ausgewählter Vortragsveranstaltungen, die „ausnahmslos gut besucht sind“, so Freisleben.

Stadt versucht Ausbildung von Fachkräften zu fördern

Eine der größten Herausforderungen für die Betriebe bleibe die Suche nach Fachkräften, stellte Freisleben in seinem Bericht fest. Dabei wolle man seitens der Stadt mit Maßnahmen wie der Stellenbörse für Engen, dem Ausbildungsatlas für Schulabgänger oder der Auslobung des Schüler-Wirtschaftspreises entgegenwirken. Als zentral beschrieb Freisleben seine Lotsenfunktion zwischen Wirtschaft und der Verwaltung. Die Räte lobten den Einsatz des Wirtschaftsförderers einstimmig und bedankten sich für den aktuellen Bericht.