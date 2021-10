Mehr als zufrieden, aber auch weiter ausbaufähig sieht Wirtschaftsförderer Peter Freisleben die wirtschaftliche Entwicklung in Engen: „Die bisherige Entwicklung kann als sehr positiv gesehen werden. Was aber nicht heißen soll, dass sie nicht auch weiter expansionsfähig ist. Wir achten dabei sehr auf Ausgewogenheit, denn aus den Nähten platzen wollen wir auch nicht.“ In Engen gibt es aktuell rund 650 Betriebe mit einem sehr ausgewogenen Branchenmix. Die Betriebe schätzen die gute Infrastruktur der Kommune, eine hervorragende Verkehrsanbindung, kurze Entscheidungswege und den günstigen Gewerbesteuerhebesatz. Neben der positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen ist vor allem die Entwicklung der Arbeitsplätze ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Die bestehenden Betriebe bieten derzeit rund 3100 Arbeitsplätze vor Ort an. Das sind 32 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren.

Ein wichtiger Aspekt für die wirtschaftliche Entwicklung einer Kommune ist das Angebot an attraktiven Gewerbeflächen. Mit dem Gewerbegebiet Grub-A81 verfügt Engen noch über ein oder zwei hoch attraktive Bauflächen unmittelbar an der Autobahn. Und auch die Vorteile im Gewerbegebiet Welschingen konnten ansiedlungswillige Unternehmen überzeugen. Leider können nicht alle Anfragen bedient werden, da die vorhandenen Gewerbeflächen begrenzt sind und vor allem die Schaffung neuer, qualifizierter Arbeitsplätze Priorität hat. „Für weitere Ansiedlungen und damit auch Arbeitsplätze planen wir die Ausweisung neuer Gewerbeflächen. Aber das geht leider nicht von heute auf morgen und der Naturschutz stellt immer mehr eine Hürde dar“, so Peter Freisleben.

Ein wichtiger Aspekt bei der Ansiedlung oder Erweiterung von Unternehmen sind ausreichende Fachkräfte. Durch die hohe Wohn- und Lebensqualität ist Engen, das mit dem Prädikat „Familienbewusste Kommune Plus“ ausgezeichnet wurde, gerade auch für Fachkräfte und deren Familien als Lebensmittelpunkt interessant. Einen hohen Stellenwert haben Kinderbetreuungsmöglichkeiten und der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, außerdem hat sich Engen zu einem wichtigen Bildungs- und Schulstandort mit mehr als 1700 Schülern, was 17 Prozent der Bevölkerung entspricht, gemausert. Durch aktive Wohnraumbeschaffung ist Wohnen und Leben in der westlichen Bodenseeregion zum attraktiven Preis noch möglich, was gerade für Familienplanung ein starkes Argument ist. „Die Nachfrage nach Wohnflächen in Engen ist sehr hoch.“

Ein sehr wichtiger Standortfaktor ist schnelles Internet: Engen verfügt in der Kernstadt sowie in Welschingen und Bargen über ein gut ausgebautes Breitbandnetz. Derzeit baut die Stadt für die bisher unterversorgten Bereiche mit weniger als 30 Mbit ein Glasfasernetz auf, um diese Gebiete – darunter auch die Gewerbegebiete „Grub“ und „Im Tal“ – gigabitfähig aufzurüsten. Betreiber des neuen Netzes werden die Stadtwerke Engen. Die Kosten dieses Projektes belaufen sich auf rund 11,6 Millionen Euro; Bund und Land unterstützen den Ausbau mit einer Förderquote von 90 Prozent.

„Für weitere Ansiedlungen und damit auch Arbeitsplätze planen wir die Ausweisung neuer Gewerbeflächen. Aber das geht leider nicht von heute auf morgen und der Naturschutz stellt immer mehr eine Hürde dar.“

Peter Freisleben,

Wirtschaftsförderer Stadt Engen