Die Rotoren standen still und korbähnliche Gerüste waren in den vergangenen Wochen an den Windrädern der Anlage Verenafohren in Tengen zu sehen.

Mängel und Abnutzungserscheinungen werden beseitigt

Das hat laut dem Geschäftsführer der Hegauwind GmbH, die die Windkraftanlage betreibt, einen einfachen Grund. „Die derzeitigen Blattreparaturen finden wegen Mängel, die im Gewährleistungsende-Gutachten aufgeführt sind, statt“, gibt Peter Sartena auf SÜDKURIER-Nachfrage zu verstehen. Diese Schäden seien auf betriebsbedingte Ursachen zurückzuführen. Dazu gehörten zum Beispiel Abnutzungserscheinungen oder Mängel, die noch auf die Lieferung oder Produktion der Windräder zurückzuführen sind. Ein solches Gewährleistungsende-Gutachten, gebe es bei Investitionen und dieser Größenordnung üblicherweise. Ein solches Gutachten hat nicht nur einen rein technischen Hintergrund, sondern auch einen juristischen. Denn Mängel, die erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist entdeckt werden, müssen nicht mehr vom Hersteller in Ordnung gebracht werden. Beziehungsweise es liegt dann beim Eigentümer nachzuweisen, dass die vorhandenen Mängel auf den Gewährleistungszeitraum zurückgehen.

Schutzvorkehrungen gegen Blitzschlag und Eisabwurf

Auf Nachfrage geht Geschäftsführer Sartena auch die Folgen eines möglichen Blitzschlags in ein Windrad ein. „Windkraftanlagen sind im Allgemeinen so konzipiert, dass sie Blitzeinschläge ohne Folgeschäden aufnehmen können“, so Sartena. Dafür seien sämtliche Bauteile, also Blatt, Gondel und Turm, mit Blitzfangvorrichtungen und Blitzableitungssystemen ausgestattet. Diese leiten die Überspannungen bei einem Blitzschlag ins Erdreich ab. Das funktioniert auf dieselbe Art und Weise wie beim Blitzableiter am Wohnhaus. „Jedoch hinterlässt ein direkter Einschlag auch Spuren wie Schmauchstellen. Untypisch starke Ereignisse könnten auch Beschädigungen zur Folge haben“, weiß Peter Sartena. Für diesen Fall verweist er auf die Sicherheitsvorkehrungen, die beim Bau einer Windkraftanlage in Deutschland vorgeschrieben sind. In der Nähe der Anlage befinde sich ein Löschwasserbehälter, der im Brandfall zum Einsatz käme. Ein möglicher Feuerwehreinsatz an den Windrädern ist mit der Feuerwehr besprochen, so Sartena, und die Tengener Feuerwehr würde auch dementsprechend proben. Im Brandfall werde der Strom von den Anlagen abgeschaltet. Auch in Bezug auf einen Eisabwurf durch die Rotorblätter im Winter gibt Peter Sartena Entwarnung. Sollte sich Eis an den Rotorblättern bilden, würde dies umgehend technisch übermittelt und dann warnten die Hinweis-Ampeln im Umfeld der Windräder automatisch vor der Gefahr. „Ausschließen kann man nie etwas“, so Sartena. Er verweist aber auf die regelmäßigen Wartungen der Anlage und die hohen Sicherheitsansprüche für solche in Deutschland.

