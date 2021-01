von SK

Erst zu schnell unterwegs, dann vor dem Zoll geflüchtet: Am Freitagnachmittag hat sich ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines BMW mit Hamburger Kennzeichen (HH-) zwischen Engen und Eigeltingen mit hoher Geschwindigkeit und teils gefährlichen Überholmanövern einer Zoll- und Polizeikontrolle entzogen. Wie das Hauptzollamt Singen nun berichtet, war der Unbekannte gegen 15.40 Uhr auf der Autobahn 81 unterwegs und sollte im Bereich der Autobahnanschlussstelle Engen von Beamten kontrolliert werden.

Der Fahrer des braun-metallic-farbenen BMWs ignorierte die Aufforderung der Beamten zum Anhalten und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit – teils mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde – über die Landesstraße 194 zunächst in Richtung Aach und weiter in Richtung Eigeltingen. Dort verloren ihn die Beamten aus den Augen. Während der Flucht überholte der Unbekannte mehrfach andere Fahrzeuge, auch an unübersichtlichen und somit gefährlichen Stellen, teilt die Polizei weiter mit. Nun bitten Zoll und Polizei dringend um Hinweise zu dem geflüchteten BMW-Fahrer und dessen Fahrzeug. Personen, die am Freitagnachmittag zwischen Engen, Aach und Eigeltingen etwas beobachtet haben oder nähere Hinweise zum vollständigen Autokennzeichen des BMWs geben können, werden gebeten, sich mit dem Hauptzollamt Singen unter der Telefonnummer (0 77 34) 8 92 20 in Verbindung zu setzen.