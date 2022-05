von Holle Rauser

Kann man ohne Plastikmüll nachhaltig und sogar billiger leben? Die Autorin, Journalistin und Bloggerin Nadine Schubert fand bei ihrem Vortrag „Besser leben ohne Plastik“ in der Stadtbibliothek Engen eine eindeutige Antwort: Ja, das geht. 2013, Schubert war gerade mit ihrem zweiten Kind schwanger, hatte sie ein einschneidendes Erlebnis. Eine Sendung über vermüllte Ozeane, Weichmacher in Gebrauchsgegenständen und Mikroplastik in der Nahrung ließ sie handeln.

„Dass wir ab sofort plastikfrei leben, habe ich für die Familie mit beschlossen. Dann geht es schneller“, so Schubert. „Der beste Müll ist der, der erst gar nicht entsteht“, machte sie klar. Angesichts von Millionen Tonnen Plastikabfall, der jedes Jahr im Meer lande, und Bisphenol-A-Nachweisen im menschlichen Körper gehe das Thema jeden an. Wichtig sei ein Umdenken: „Warum brauchen wir einen Kaffee zum Mitnehmen, warum Fertiggerichte?“, so die Autorin, die auf ihrem Blog unter dem Titel Blop – die Abkürzung steht für „Besser leben ohne Plastik“ – abschreckende Beispiele für Verpackungen postet, etwa eingeschweißte Mettbrötchen. Gefordert werde kein völliger Verzicht, so Schubert: „Vorratsbehälter etwa sind langlebig und können problemlos weiter genutzt werden.“

Auf viel Plastikmüll kann man verzichten

Eine Durchsicht des Plastikmülls im eigenen Haushalt zeige dagegen schnell, auf was verzichtet werden könne: Statt Tetrapaks könne man Pfandflaschen kaufen. „Das ist eine kleine Veränderung, mit der man viel erreicht“, macht Schubert klar. Im Supermarkt gebe es zwar Gemüse und Obst im Stoffbeutel. „Aber das meiste an Verpackung landet hinten im Lager“, so Schubert, die den Einkauf bei Unverpackt-Läden empfiehlt. „Unterstützen wir diejenigen, die es besser machen“, empfiehlt sie. Festes Shampoo und Duschgel, Zahncreme, Putzmittel und Kosmetik seien ohne Plastikverpackung verfügbar. Zum nachhaltigen Leben gehören laut Schubert auch Second-Hand-Kleidung. Ein Leben ohne Plastik spare Zeit und Geld. „Fangen Sie einfach damit an“, lautete ihr Appell an die Zuhörer.