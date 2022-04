von Holle Rauser

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, der Nachwirkungen der Corona-Pandemie und der schwierigen Wirtschaftslage fällt es schwer, sich auf ein ungetrübtes Osterfest zu freuen. Den Wechsel zwischen Hoffnung und Sorgen erlebt Pfarrer Matthias Zimmermann von der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau auch in persönlichen Gesprächen. „Für viele ist der Krieg ein wichtiges Thema. Aber die Hoffnung, dass die Pandemie zu Ende geht, dass es wieder Feste, Begegnungen gibt, hat auch vielen Kraft gegeben“. Dass die Osterbotschaft gerade jetzt hilfreich sei, ist seine Überzeugung.

Vikar Tobias Herzog hielt den Gottesdienst am Gründonnerstagabend in der Engener Stadtkirche. Krug und Schüssel vor dem Altar symbolisierten die Fußwaschung der Jünger während des letzten Abendmahls durch Jesus am Vorabend seines Kreuzestodes. | Bild: Holle Rauser

„Ostern symbolisiert für uns als Christen nicht allein den Tod Jesu und die tiefe Verzweiflung darüber. Es gibt eine Hoffnung darüber hinaus“, fasst es Zimmermann zusammen. „Die Jünger hatten eine schwere Zeit. Trotz alledem hat Jesus ihnen Hoffnung gemacht und sie begleitet“. Ostern führe besonders deutlich vor Augen, dass oft Leid durchgestanden werden müsse, bevor Hoffnung einen neuen Weg aufzeige. In den Gottesdiensten sei es wichtig, den Gläubigen diese Botschaft zu vermitteln.

Angst verdrängt jedes andere Gefühl, wird aber in Gesellschaft kleiner

„Was macht Hoffnung, wenn es so viel zum Fürchten gibt um uns herum?“, formuliert es Pfarrerin Barbara Kündiger von der Evangelischen Kirchengemeinde Aach-Eigeltingen. Angst habe die Tendenz, sich breit zu machen und jedes andere Gefühl neben sich zu verdrängen. „Hier kann man wegschauen, einfach so tun, als gäbe es weder Corona noch Krieg noch sonst irgendetwas Bedrohliches“, so Kündiger. Dann dürfe man aber auch keine Bitte um Hilfe, keine Trauer und keine Bilder des Kriegs an sich heranlassen.

Seit in Europa Krieg sei, träfen sich wieder viele Menschen regelmäßig zum Friedensgebet. „Wenn wir Angst teilen, wird sie kleiner“, so die Pfarrerin. Leid mitzutragen, sei ein Kern der Osterbotschaft, ist Pfarrer Zimmermann überzeugt. Verzweiflung und Einsamkeit mache den Menschen am meisten zu schaffen. „Dann ist es wichtig, zuzuhören, da zu sein, wie es Jesus für die Jünger war“. Das Vertrauen, dass Gott da sei, auch wenn es sich anders anfühle, spricht auch Pfarrerin Kündiger an. Wer Krisen und Leid annehme, lerne hinzuschauen, zu helfen.

30 Teilnehmer ziehen mit Holzkreuz durch Engen

Verantwortung zu übernehmen, das ist auch die Botschaft, die das Gemeindeteam der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau zu Ostern vermitteln will. Am Karfreitag luden sie zum Kreuzweg in Engen ein. Nach einer kurzen Andacht in der Stadtkirche zogen die rund 30 Teilnehmer mit einem Holzkreuz durch die Stadt. An 14 verschiedenen Orten gaben die Gemeindeteammitglieder geistliche Impulse, auch zur aktuellen Weltlage. „Wir wollen dazu bewegen, aktiv zu werden. Nicht wegzuschauen, als würde es uns nichts angehen“, erläuterte Andrea Wacker vom Gemeindeteam.

In Aach kann man noch bis Mitte Mai den „Familien-Osterweg Aach“ gehen, der von Kindern beider Konfessionen mitgestaltet wurde. Von der katholischen Kirche St. Nikolaus führt der Weg über die Stationen Brunnenplatz, Aachquelle, Marktplatz, evangelische Christuskirche bis zum Rötenberg.

