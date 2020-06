von Holle Rauser

Der gute Wille war da: Sowohl am 25. Mai als auch am 10. Juni wollten Dirk Hartig und Marina Luchian nach Moldawien fliegen. Doch dem Initiator der Hilfsorganisation „Pro Humanitate“ in Engen und seiner Mitarbeiterin wurde von den dortigen Medizinern dringend abgeraten.

1600 Ärzte und Pfleger infiziert

Zu groß ist die Ansteckungsgefahr im ärmsten Land Europas. „Wir wären außerdem viel innerhalb Moldawiens gereist, das Risiko war zu groß“, erzählt Luchian. Mit über 9.500 bestätigten Fällen hat sich die Fallzahl in der Republik in den vergangenen vier Wochen verdoppelt und steigt immer noch an.

„Darunter sind 1600 Ärzte und Pfleger, was zeigt, dass nicht genug Schutzmaßnahmen vorhanden sind“, sagt die Helferin. Der medizinische Bereich und das Gesundheitswesen ständen vor dem Kollaps. Speziell die Krankenhäuser an der Peripherie seien überfordert und verfügten nicht über die nötige Ausrüstung, so Luchian.

Spendenbereitschaft lässt nach

Dirk Hartig hätten weder sein Alter – mit über 80 ist er deutlich in der Risikogruppe – noch die Strapazen zurückgehalten. Denn die wirtschaftlichen Folgen sind für das Land katastrophal. „Es gibt im Land keine Arbeit, diejenigen, die im Ausland verdienten, wurden zurückgeholt“, macht Hartig deutlich. Das Einkommen der Auslandsarbeiter werde im Staatsbudget mit 400 Millionen Dollar einkalkuliert.

Auf Abstand, aber immer im Einsatz: Dirk Hartig und Marina Luchian im Engener Büro der Hilfsorganisation Pro Humanitate. | Bild: Holle Rauser

In Deutschland bemerkt Hartig einen Spendenrückgang: „Wir spüren die Corona-Krise bei den Sachspenden und bei finanziellen Zuwendungen“, so Hartig. Ein gewaltiger Einbruch von rund 30 Prozent sei zu erwarten. „Angst um Arbeitsplätze, weniger Einkommen, Unsicherheit“ vermutet Hartig als Gründe. Auf Geldspenden ist die Moldawienhilfe dennoch dringend angewiesen.

Helfer rechnen mit Hungersnot

Nicht nur der Transport kostet, auch medizinischen Geräte müssen angeschafft werden. 2020 war dies ein spezielles Hautschälmesser, das bei Hauttransplantationen von Verbrennungsopfern zum Einsatz kommt. Durch das Heizen mit Propangas kommt es in Moldawien oft zu schweren Brandunfällen. Geld wird auch für Lebensmittelpakete benötigt. „Wir rechnen mit einer Hungersnot und müssen die Suppenküchen vor Ort ausweiten“, sagt Dirk Hartig.

Im Dezember konnte die Hilfsorganisation Pro Humanitate nach der Auflösung der Augenklinik am Engener Gesundheitszentrum die komplette Ausstattung abholen. Auch medizinische Geräte werden in Moldawien dringend benötigt. | Bild: Pro Humanitate

Der Bau von Brunnen sei ebenfalls ins Stocken geraten. Zugesagte Sachspenden wurden durch Corona und Quarantäne ausgebremst, durften – etwa in Seniorenzentren – nicht abgeholt werden. Hartig: „Und was uns richtig fehlt, sind die Kleidersammlungen, die von den Frauengemeinschaften durchgeführt wurden“. Ansonsten sitzen Marina Luchian und Dirk Hartig weiterhin „auf gepackten Koffern“. „Sobald es die Lage erlaubt, fliegen wir selbstverständlich rüber“, so Marina Luchian.

Engen Pro Humanitate setzt sich seit Jahrzehnten für die Menschen in der Republik Moldau ein Das könnte Sie auch interessieren