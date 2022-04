Die Engener Schulleiter sprachen ihren Schulsozialarbeiterinnen zuletzt ein großes Lob aus, als diese ihre Arbeit im Ausschuss für Verwaltung, Kultur und Soziales vorstellten. Was ihren Alltag an den Schulen bestimmt, welche Angebote sie den Schülern machen und welche Probleme aktuell am stärksten in Erscheinung treten, wollte der SÜDKURIER von den Sozialpädagoginnen erfahren.

Luisa Tersigni ist seit 2020 Schulsozialarbeiterin an den Grundschulen Engen und Welschingen mit einer 40-Prozent-Stelle. Neu im Team mit jeweils 50 Prozent sind Cosima Clemens, die seit September 2021 am Gymnasium arbeitet, und Sabrina Sauer, die sich seit Oktober 2021 um die Schüler am Anne-Frank-Schulverbund sowie der Hewenschule kümmert.

Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe

Sie beschreiben dasselbe Ziel: Sie wollen für die Schüler Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Das bedeutet, dass sie ihre Aufgabe weniger darin sehen, konkrete Probleme und Konflikte zu lösen, als den Schülern vielmehr Strategien an die Hand zu geben, die sie in schwierigen Situationen anwenden können.

Für Luisa Tersigni führt der Weg dorthin vor allem über Präventionsarbeit. 98 Schulstunden pro Jahr werden deshalb an den Grundschulen dafür aufgewendet. Bearbeitet werden Themen wie Förderung der Klassengemeinschaft, sexueller Missbrauch, Mobbing, gewaltlose Konfliktbewältigung oder Umgang mit Emotionen. „Die Probleme fangen in der Grundschule an“, so Tersigni. Deshalb sei es wichtig, frühzeitig anzusetzen.

Kinder mussten Gemeinschaft erst wieder lernen

Die Schulschließungen hätten dazu geführt, dass die Kinder das Zusammenleben in der Klasse erst wieder erlernen müssten. In der Zeit des Lockdowns sei insbesondere die Vereinbarkeit von Beruf und Fernunterricht im Fokus ihrer Arbeit gestanden. „Ich habe dafür kein Patentrezept“, sagt Tersigni. Aber vielen Kindern hätte zu Hause die Struktur zum Lernen gefehlt.

In Einzelfallhilfen, wenn sich die Sozialpädagoginnen mit Problemen einzelner Schüler beschäftigen, seien ihr seit Corona viele Fälle von seelischer Vernachlässigung begegnet und auch einige von Kindeswohlgefährdung. Diese werden nach Rücksprache mit der Schulleitung ans Jugendamt gemeldet.

Engen Der Engener Bürgerempfang zelebriert Engagement – regt aber auch zum Nachdenken an Das könnte Sie auch interessieren

„Es braucht sehr viele Gespräche“, um einem solchen Fall auf den Grund zu gehen, beschreibt Tersigni. Viel eindeutiger kommt ein anderes Problem daher, das mit Corona zugenommen habe: der übermäßige Medienkonsum. „Ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Kinder vor den Fernseher und die Spielekonsole gesetzt werden.“

Gefährlicher Trend betrifft Mädchen

Am Anne-Frank-Schulverbund beobachtet Sabrina Sauer eine traurige Modeerscheinung. Vor allem Schülerinnen ab Klasse sieben verletzten sich immer häufiger selbst. Das bestätigt auch Cosima Clemens am Gymnasium. Die Gründe seien vielfältig. Sich selbst Schmerzen zuzufügen, sei etwas, das gerade viel über die sozialen Medien laufe und darüber Nachahmung finde.

„Ich versuche, in diesen Fällen zunächst alternative Ansätze zu bieten“, so Sauer. Wichtig seien Gespräche mit den Eltern und die Empfehlung, einen Psychologen heranzuziehen. Die Vermittlung an Fachstellen sei ein Baustein der Schulsozialarbeit. Am Anne-Frank-Schulverbund gibt es auch ein Präventionsprogramm zu den Themen Gewalt, Medien, Sucht und Essstörungen.

Hund hilft Schülern, sich zu öffnen

Während jüngere Schüler häufiger Probleme im sozialen Miteinander hätten, seien Druck und Stress Symptome mit denen vor allem ältere Schüler zu ihr kommen, beschreibt Cosima Clemens. „Oft müssen Themen in der Beratung erst einmal sortiert werden. Mädels kommen oft mit einem anderen Aufhänger“, beschreibt sie ihre Erfahrung am Gymnasium.

Mit ihrer 15 Wochen alten Golden Retriever Hündin Ursel möchte Clemens es den Schülern noch leichter machen, sich Hilfe zu holen. Die Hündin fängt gerade eine Ausbildung zum Schulhund an und ist in Beratungen mit dabei. „Über Ursel fällt den Schülern die Kontaktaufnahme leichter“, beschreibt Clemens.

Gute Arbeitsatmosphäre

Die drei Engenerinnen ihrerseits loben die gute Arbeitsatmosphäre an den Schulen. „Eure Arbeit ist enorm wichtig“, gab CDU-Stadtrat und Lehrer Christian Arnold den Sozialpädagoginnen zu verstehen. Conny Hoffmann (SPD) gab mit Blick auf das häufig wechselnde Personal in der Schulsozialarbeit zu verstehen: „Ich hoffe, dass die Situation so möglichst lange erhalten bleibt.“