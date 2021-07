Es sind Gebrauchsgegenstände wie ein Putzwedel, der sich angetrieben von einem Elektromotor in Bewegung setzt und hin und wieder auf eine Eisenplatte schlägt. Ein Hammer, der Kreise zieht oder ein Fuchsschwanz, der sich um seine Halterung dreht. Mit der ersten Ausstellung nach dem Lockdown unter dem Titel „Zufälliges Rendez-vous“ eröffnete das Städtische Museum Engen mit Arbeiten der jungen Künstlerin Hyunjeong Ko eine ganz besondere Ausstellung. Womit Museumsleiter Velten Wagner nicht zu viel verspricht. Die aus Südkorea stammende Künstlerin nimmt in der zeitgenössischen Kunst eine eher seltene Position bewegter Objekte ein.

„Man kann ihren künstlerischen Ansatz als ein dynamisches Experimentieren mit unterschiedlichen Berührungs- und Ausdrucksintensitäten beschreiben, die durch die Rhythmik wechselseitig interagierender Materialien erzeugt werden“, erläutert Wagner. Eigentlich verfolge die Künstlerin einen streng minimalistischen Ansatz, sowohl was die Auswahl als auch den Einsatz der zumeist industriell vorgefertigten Materialien betrifft.

Ein Reich der sinnlichen Berührung und der poetischen Verwandlung

Banale Alltagsgegenstände wie Holzgitter, Kabelbinder oder ein Briefkasten aus dem gewohnten Umfeld in einer Installation zusammengefügt und in Bewegung gebracht, entwickeln auf amüsante Weise ein Eigenleben. „Hyunjeong Ko gelingt es, Gläser, Schaumstoffe, Metalle und Spiegel auf eine Weise zu kombinieren und zu animieren, dass die Grenze zur Immaterialität überschritten wird“, so Wagner. Die hervorgerufenen Geräusche, Klänge und Licht-Schattenspiele würden den Betrachter in ein Reich der sinnlichen Berührung und der poetischen Verwandlung entführen. Aus Schwere entstehe Leichtigkeit, aus Nüchternheit Poesie und aus Bewegung ein subtiles Geflecht schwebender Interaktionen.

Die 30-jährige Hyunjeong Ko hat ihr Kunststudium in Stuttgart erst 2020 beendet, unterstützt wird ihre erste große Ausstellung von der Stiftung Kunstfonds. Zu sehen ist sie bis zum 29. August im Städtischen Museum Engen.