von Holle Rauser

Beim Engener Osterzauber gab es sie, doch auch von Mühlhausen-Ehingen bis Aach kann man sie finden: Die lustigen Holz-Osterhasen von Claudio Scigliano. Schon im Lockdown 2021 zauberten die in der Altstadt aufgestellten Häschen aus Holzscheiben ein Lächeln in die Gesichter der Passanten.

Seither ist der Bauhofmitarbeiter Claudio Scigliano federführend in der kreativen Gestaltung der Engener Altstadt bei Festen und Anlässen. Auch die Drachenaufsteller beim Ökomarkt, weihnachtliche Rentiere oder die Blumen-Kutsche im Alten Stadtgarten hat er gezaubert.

Ein Blick für das Schaffen von Neuem

Der gelernte Schreiner ist ein begabter und vielseitiger Hobbykünstler und liebt es, sich mit künstlerischen Dingen zu umgeben und sich von ihnen inspirieren zu lassen. Das zeigt auch ein Besuch in seinem Zuhause in Aach. Schränke mit Intarsien, reich verzierte Stühle stehen um den großen Esstisch.

Eine von Claudio Sciglianos Kreationen – eine etwas andere Sitzbank, bestehend aus ausgemusterten Holzstühlen. Bild: Scigliano

Schon vor dem Haus warten Naturmaterialien wie Hölzer und Zweige oder Kleinmöbel auf ihren Einsatz. „Ich bin schon immer ein bisschen verrückt, was Dekoration und Werken angeht“, lacht Scigliano. In seiner Schreinerlehre hat er den Umgang mit Holz gelernt. Aber ob aus einem Zweig, Holzstämmen oder einem weggeworfenen Möbelstück etwas Neues entstehen kann – „Dafür muss man einen Blick entwickeln“, so Scigliano.

Gewerkelt wird in der Wohnküche

Eine Werkstatt im üblichen Sinne gibt es bei ihm nicht. Mitten in der gemütlichen Wohnküche steht eine rustikale Werkbank, gearbeitet wird „mitten im Leben“. Zugleich dient das gute Stück auch als Kücheninsel. „Wir machen da alles drauf, Pizzabacken oder Kuchenbüffet“, lacht der alleinerziehende Vater.

Seine zwei halbwüchsigen Jungs hat er bereits mit dem Kreativ-Virus angesteckt. „Wir machen alles Mögliche zusammen und probieren verschiedene Techniken aus“, sagt er. Dass aus alten Gegenständen und Holzresten etwas Neues entstehen kann, ist für Claudio Scigliano eine wichtige Botschaft. „Ich möchte damit auch Nachhaltigkeit vermitteln.“

Dieses Kunstwerk versprüht eine frühlingshafte Stimmung. Bild: Scigliano

In der Grundschule Aach konnte Scigliano sogar für einige Zeit die Werk-AG übernehmen und mit den Schülern den Schulgarten gestalten. Auch beim Ferienprogramm gibt er sein Wissen an die Kinder weiter.

Beim Arbeiten mit Holz baut Scigliano Stress ab

Der 45-Jährige hat sich das Schnitzen selbst beigebracht. Seine Arbeiten zeigen einen souveränen und filigranen Umgang mit diversen Werkzeugen, Messern, Feilen, Pinseln, Bürsten und Wachsbeizen. Kein Thema ist ihm zu schwierig. „Wir sind große Fasnachtsfans“, so Scigliano. So hat er kurzerhand Hexenmasken geschnitzt. „Die gibt es im Hegau so nirgends“, betont er.

Für Claudio Scigliano ist das kreative Arbeiten Erholung. „Das ist der reinste Stressabbau“. Vom Engener Osterzauber haben es Sciglianos Kunstwerke nun auch in andere Gemeinden geschafft: In Mühlhausen-Ehingen grüßen die Holz-Hoppel vom Rathausvordach, den Ehinger Kindergarten überraschte Scigliano mit einem „blühenden Klavier“ und für seine Heimatgemeinde Aach entstehen mannshohe Hasen.

Mann mit vielen Ideen Auch der vor knapp drei Jahren angelegte Schulgarten in Aach ist ein Werk Claudio Sciglianos, der damals an der Schule die Technik-AG leitete. Tonnenweise Materialien, ein unermüdlicher persönlicher Einsatz, die Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten und unzählige Arbeitsstunden haben zu einem Schmuckstück geführt. Schulleiterin Sabine Scheck war überwältigt von der Eigeninitiative des Ideengebers.

Und auch nach Ostern wird in der Werkstatt weitergewerkelt. „Ich hab eigentlich immer neue Ideen“, verspricht der Hobbykünstler schmunzelnd.