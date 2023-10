Was auf den ersten Blick wie echte Geldscheine wirken mochte, war in Wahrheit Falschgeld. Ein Mann, der am Donnerstag, 12. Oktober, in der Petersfelsstraße in Engen spazieren ging, entdeckte nach Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz Geldscheine im Wert von 5, 10 und 20 Euro. Diese seien auf Papier kopiert und von Hand zurechtgeschnitten worden – und das ziemlich offensichtlich. Außerdem wirkten die Scheine sehr „verwaschen“, so die Polizei.

Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere dieser Scheine im Umkreis verteilt sind. Deshalb bittet die Polizei potentielle Finder ausdrücklich darum, das Geld nicht in Umlauf zu bringen, sondern an einer Polizeidienststelle abzugeben, wie die Pressestelle des Konstanzer Polizeipräsidiums schreibt. Denn Falschgeld in Umlauf zu bringen sei ein Verbrechen.