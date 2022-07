von Roland Ragg

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschäftigte sich der Aacher Gemeinderat mit einer Änderung der Schulbetreuungssatzung. Wie in den Grundschulen der Nachbargemeinden, soll nun die Betreuungszeit am Nachmittag auch in Aach bereits um 16 Uhr und nicht wie bisher erst um 16.30 Uhr enden. Dafür sollen nun auch die Elternbeiträge vor Ort geändert werden.

Angemeldete Kinder gehen oft schon 16 Uhr

Bürgermeister Manfred Ossola berichtete, dass die Leiterin der Schulbetreuung, Renate Schacher, der Schulleitung die Rückmeldung gegeben habe, dass bei der Nachmittagsbetreuung die angemeldeten Kinder fast alle bereits um 16 Uhr abgeholt würden oder selbstständig nach Hause gehen dürften. Eine Umfrage der Schulleitung habe nun ergeben, dass an allen Nachbarschulen die Nachmittagsbetreuung um 16 Uhr ende.

Schulleiterin Sabine Scheck schlug deshalb vor, in Aach die Nachmittagsbetreuung ebenfalls um 16 Uhr enden zu lassen. „Hierfür ist allerdings die Änderung der Schulbetreuungssatzung, in welcher die Betreuungszeiten und der Elternbeitrag festgelegt wird, erforderlich“, erläuterte der Aacher Bürgermeister Manfred Ossola.

Welche Gebühr sich ändert

Diese Änderung habe allerdings auch eine Neukalkulation der Elternbeiträge mit sich gebracht. Die Vormittagsbetreuung – als verlässliche Grundschule von 7.15 Uhr bis 13 Uhr – soll nach wie vor beitragsfrei bleiben. Die Gebühr bei der Betreuung bis 14.30 Uhr bleibt mit 25 Euro im Monat ebenfalls unverändert.

Lediglich für die um eine halbe Stunde verkürzte Betreuungszeit am Nachmittag bis 16 Uhr soll die Gebühr künftig von bisher 40 Euro pro Monat auf 35 Euro gesenkt werden. Darüber hinaus soll auch die Gebühr für eine einmalige Betreuung je Woche von 11 Euro auf 10 Euro pro Monat gesenkt werden.

Ohne längere Aussprache erteilte der Rat dem Verwaltungsvorschlag zu den Änderungen in der Schulbetreuungssatzung sein einstimmiges Votum. Die Änderungen sollen ab dem 1. September 2022 in Kraft treten.