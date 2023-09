Ein bislang unbekannter Täter hat am Wochenende mehrere Autos beschädigt, die in Engen auf der Hermann-Löns-Straße geparkt waren. Der Unbekannte verbog an mindestens drei Wagen sämtliche Scheibenwischer, wie die Polizei mitteilt. Die Vorfälle ereigneten sich demnach zwischen Samstagabend um 18 Uhr und Sonntagvormittag um 11 Uhr. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07731 888-0.