Wir haben zu viele Aufgaben und Verpflichtungen. Und das Gefühl ist immer dasselbe: Wir haben nie genug Zeit. Dabei haben wir heute so viel Freizeit wie nie zuvor. Wie kommt es zu diesem Alltagsstress und wie entkommen wir diesem am besten? Dieser Frage widmete sich Psychiater und Neurologe Volker Busch auf Einladung der Stadt Engen, der Volksbank und des Regionalen Wirtschaftsfördervereins Hegau vor vollen Rängen in der Stadthalle Engen.

Eine Reise durch Geist und Gehirn versprach Volksbank-Vorstandsmitglied Daniel Hirt dem Publikum zu Beginn. Dass das alles andere als trockene Materie ist und mit viel Charme und Witz auch sehr unterhaltsam referiert werden kann, stellte Volker Busch kurz darauf unter Beweis. Nicht umsonst wurde der Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie sowie Professor an der Uni Regensburg von der Rhetorik-Akademie Tübingen zum Speaker, also Redner, des Jahres 2021 gewählt.

Woran liegt es, dass uns alles zu viel wird, fragt er sich. Seine ebenso einfache, wie bestechende Antwort: „Weil wir von allem ein bisschen zu viel haben. Wir leben in einer Zuvielisation.“ Auf den Punkt brachte er das mit einer Statistik zur Aufteilung der Lebenszeit. So schlafen wir durchschnittlich 22 Jahre unseres Lebens, verbringen insgesamt vier Jahre mit Essen und Trinken und zwei Jahre mit Sprechen, aber wir sitzen eben auch zehn Jahre vor dem Fernseher, verbringen neun Jahre mit der Nutzung von Smartphones und sechs Jahre mit dem Surfen im Internet.

„Die Digitalisierung macht was mit uns“, so die Schlussfolgerung von Volker Busch. Sie sorgt für einen permanenten Strom an Informationen und Aufgaben und überfrachtet damit unser Denken, so der Wissenschaftler.

Zur Person Volker Busch erforscht als Leiter einer neurowissenschaftlichen Arbeitsgruppe an der Universität Regensburg die psychophysiologischen Zusammenhänge von Stress, Schmerz und Emotionen. Er arbeitet therapeutisch mit Menschen, die unter Belastungen verschiedenster Art leiden und begleitet sie auf dem Weg zu psychischer Gesundheit und Zufriedenheit, erläutert der Wissenschaftler auf seiner Homepage. Zusätzlich gibt er sein Wissen und seine Erfahrung in Form von Vorträgen, Seminaren und Publikationen weiter. Sein Ziel ist es dabei, Führungskräften, Mitarbeitern und Mitmenschen zu mehr Gehirngesundheit, Motivation und Inspiration zu verhelfen. (ker)

Um diese Überfrachtung deutlich zu machen, verglich Busch das menschliche Arbeitsgedächtnis, wo das Denken stattfindet, mit einer Theaterbühne. Unsere Aufmerksamkeit versinnbildlichte er als Bühnenlicht.

Nun sei es so, dass nicht nur der Hauptdarsteller auf dieser Bühne sei, sondern noch jede Menge Kleinigkeiten, die das Licht auf der Bühne verdrängten. „Manchmal nehmen sich die Nebendarsteller zu viel Licht heraus“, so Busch zu den vielen Dingen, die nebenher erledigt werden wollen. Und genau dieses Nebenher sei das Problem für die Menschen heute. Das Bühnenlicht reiche nur, um einen Darsteller gut zu beleuchten.

Sprich: Das viel gepriesene Multitasking, das Gleichzeitigmachen, ist ein moderner Mythos. Maximal, so Busch, schaffe es unser Gehirn, mehrere Dinge in sehr kurzen Abständen hintereinander zu machen. Das aber führe eben zur mentalen Erschöpfung. Der Neurologe und Psychiater hielt deshalb ein ganz klares Plädoyer für die bewusste Fokussierung auf eine Sache. „Das bringt volles Licht“, so seine Überzeugung wiederum bildlich gesprochen.

Der Versuch viele Dinge scheinbar gleichzeitig zu machen, führe zu vermehrten Fehlern. Stattdessen steige die geistige Leistung bei Fokussierung um 25 Prozent. „Konzentration entlastet“, so sein Ergebnis. Ebenso Pausen und reizarme Momente, in denen unser Gehirn Zeit habe, sich zu regenerieren und Dinge abzuspeichern.

Volker Busch bei seinem Vortrag in der Engener Stadthalle. | Bild: Kerle, Helene

Zum Abschluss gab Volker Busch seinem begeisterten Publikum, das viel zu lachen und zu staunen präsentiert bekommen hat, eine einfache Fokusübung mit auf den Weg: Morgens überlegen, worauf möchte ich mich heute konzentrieren, was möchte ich lassen und wofür bin ich dankbar.