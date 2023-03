Engen vor 3 Stunden

Wann ist ein Leben lebenswert? Philosophin spricht über ein mutiges Plädoyer für das Leben

Barbara Schmitz beschäftigt sich mit der Frage, was ein lebenswertes Leben ist. Warum das für sie kein düsteres Thema ist und man viel von Menschen in schwierigen Situationen lernen kann, will sie in Engen erklären.