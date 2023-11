Der Stadtwald in Zeiten von Klimakrise und Trockenheit war kürzlich Thema im Gemeinderat. Forstrevierleiter Werner Hornstein und Rainer Wendt, Referatsleiter am Kreisforstamt, informierten das Gremium über die aktuelle Situation.

Die Zeichen der Zeit seien nicht zu übersehen, der Aacher Stadtwald sei „gerupft“, in bescheidenen Maßen könne noch Gewinne erzielt werden, aber die Zukunft sehe eher nicht rosig aus, so das Fazit der Referenten. Die Trockenheit des vergangenen Sommers, die doch recht spärlichen Regenmengen sowie die Stürme hätten dem Wald gewaltig zugesetzt. Dabei seien große Schäden sowohl an den Fichten als auch an den Laubbäumen entstanden. Den Rotbuchen habe der Trockenstress am meisten zugesetzt. Das sei an den abgestorbenen Baumkronen deutlich zu erkennen, erläuterte Werner Hornstein mit Bildern. „Viele haben die höchste Schadstufe vier erreicht“, beklagte der Revierleiter, „wir wissen noch nicht, ob sie überleben.“ Zwar habe der längere Regen die oberen Erdschichten gewässert, sei aber immer noch nicht bis zu den unteren Wurzeln der Bäume gedrungen, erklärte er.

Noch kann im Aacher Stadtwald geerntet und das Einschlag- und Sturmholz vermarktet werden. Neue Perspektiven und alternative Baumbestände seien aber für die Zukunft des Waldes unbedingt nötig, ist Werner Hornstein überzeugt. „Wir müssen und werden uns auf resistentere Baumarten einstellen und den Wald neu gestalten“, beschreibt der Revierleiter die Zukunft. „Dabei ist es auch wichtig, den Wald mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken, ihn öffentlich in Erscheinung zu bringen.“

Förster stellt Bäume vor

Dass er dabei auf einem guten Weg ist, stellte Werner Hornstein im Gemeinderat mit Bildmaterial vor: Im Aacher Stadtblatt wurden von ihm einige markante Bäume in der Gemeinde vorgestellt, die Bürger wurden zu gemeinsamen erlebnisreichen Waldbegehungen eingeladen sowie eine Christbaumaktion durchgeführt. „Leider wurde das Angebot einer Ferienfreizeit von den Jugendlichen nicht angenommen und musste abgesagt werden. Und auch der bisherige Walderlebnisplatz für den Kindergarten steht nicht mehr zur Verfügung“, bedauerte Forstrevierleiter Hornstein.

Brennholz und Reisschläge gebe es auch weiterhin zu stabilen Preisen. Naturnahe Flächen würden weiterhin gepflegt und auch neu gepflanzt. „Sie sollen nicht nur den Fortbestand unseres Waldes dienen, sondern auch Erholung und Gesundheit für die Gesellschaft fördern.“ Waldbaden sei weiterhin möglich, bekräftigte der Revierförster. „Unser Wald ist in der Krise. Aber gemeinsam können wir ihn lebendig erhalten“, ist er überzeugt.

Bürgermeister Manfred Ossola zeigte sich erfreut über die rund 24.000 Euro, die der Wald immer noch zum Haushalt im kommenden Jahr beisteuert. Er betonte die gute Zusammenarbeit und lobte das besondere Engagement des Revierförsters: „Wir wissen unseren Wald in guten Händen und sind zuversichtlich in Hinsicht auf seine Zukunft.“

Zahlen und Maßnahmen Ernte und Erhalt: Der Stadtwald ist die größte Aacher Immobilie und hat einen Wert von 10 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr konnten dort 6119 Festmeter Holzeinschlag geerntet werden, davon 3000 Festmeter aus Schadholz. 300 Quadratmeter wurden neu mit 600 Laub- und Nadelbäumen angelegt; 4,5 Hektar wurden zur Kultursicherung bearbeitet, dazu gehörten Schutzmaßnahmen gegen Wild an 2000 Pflanzen. Jugendbestandspflege wurde auf 14,5 Hektar; Wertästung an 670 Bäumen vorgenommen.

Der Stadtwald ist die größte Aacher Immobilie und hat einen Wert von 10 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr konnten dort 6119 Festmeter Holzeinschlag geerntet werden, davon 3000 Festmeter aus Schadholz. 300 Quadratmeter wurden neu mit 600 Laub- und Nadelbäumen angelegt; 4,5 Hektar wurden zur Kultursicherung bearbeitet, dazu gehörten Schutzmaßnahmen gegen Wild an 2000 Pflanzen. Jugendbestandspflege wurde auf 14,5 Hektar; Wertästung an 670 Bäumen vorgenommen. Geplante Maßnahmen: Am 18. Dezember soll wieder eine Christbaumaktion stattfinden. 2024 ist ein Holzeinschlag von 1845 Festmetern geplant; sowie eine moderate Zwangsnutzung von Buchen. Gepflanzt werden Douglasien und Laubbäume, Kultursicherung geschieht auf 4,2 Hektar. Für die geplante Hackschnitzelanlage der Stadt soll Hackrohholz bereit gestellt werden. Geplant sind Veranstaltungen für das Kinderferienprogramm, Schule und Kindergarten. (jw)