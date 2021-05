von Holle Rauser

Rätselraten an der Kreuzung Breitestraße/Hermann-Reebstein-Straße: Vier Autos stehen sich gegenüber, wer darf zuerst? Seit vergangener Woche gilt hier sowie in der Distel-, Bahnhof- und Schillerstraße Tempo 30. Damit ist die verkehrsberuhigte Zone in Engen größer geworden: In der Hohenstoffel-, Richthofen- und Boelckestraße gibt es die Geschwindigkeitsbegrenzung schon seit längerem.

Axel Pecher, Leiter des Ordnungsamts Engen: „Am Anfang wird es sicher kritische Situationen geben.“ | Bild: Kerle, Helene

„Es war ein langjähriger Wunsch der Bürger und auch der Verwaltung, den wir jetzt umsetzen konnten“, erklärt Axel Pecher vom Ordnungsamt. Zugleich ändert sich in diesen Straßen das Vorfahrtsrecht. „In Tempo-30-Zonen gilt grundsätzlich ‚rechts vor links‘“, sagt Pecher. Allerdings werden keine Dreiecksschilder montiert: „Deshalb haben wir die Hinweisschilder angebracht und die Fahrbahn markiert“, sagt der Amtsleiter. Denn bis Autofahrer das neue Vorfahrtsrecht und die Geschwindigkeit verinnerlicht haben, kann es dauern: „Am Anfang wird es sicher kritische Situationen geben“, sagt Pecher. Aber es gelte eben die Grundregel, sich rücksichtsvoll und vorsichtig im Straßenverkehr zu bewegen.

Kein Platz für einen Kreisel

Die Vierer-Kreuzung an der Breitestraße/Hermann-Reebstein-Straße würde sich sicher auch für einen Kreisel anbieten – aber dafür fehlt der Platz. Zudem sei der Durchgangsverkehr hier nicht so hoch. An der Parkplatzsituation in den betroffenen Straßen wird nach Angaben des Ordnungsamtsleiters erst einmal nichts geändert. „Wir wollen die Parkplätze, auch im Sinne der Geschäftsleute, vorerst so behalten“, sagt Pecher. Gegenüber der Post, zwischen Breite- und Bahnhofstraße, sei es zwar für Busse teilweise schwierig abzubiegen, erklärt Pecher: „Aber auch hier gilt: Auf Vorfahrt kann man auch mal verzichten.“ Zwei Parkplätze bei der Post wurden schon vor einiger Zeit entfernt, um den Busverkehr zu erleichtern. Gegenüber der Altstadtausfahrt wurde außerdem ein Spiegel angebracht für einen besseren Blick in die Schillerstraße hinein. Wer aus einem verkehrsberuhigten Bereich einfährt, ist wartepflichtig. Der Ordnungsamtsleiter ist überzeugt: „Die Situation wird sich einspielen.“