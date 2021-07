Dies gab Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, auf Anfrage bekannt. Demnach würden die Ermittlungen laufen, diese gestalteten sich aber nicht ganz einfach. Dem verletzten Mann, der nach der Tat mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus kam, gehe es wieder besser, sagt der Polizeisprecher. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 19. Juli, im Engener Stadtpark. Laut dem Polizeibericht ist der 23-Jährige zunächst mit einem 20-jährigen Mann in einen mit Worten ausgetragenen Streit geraten. Die Frau sei dann dazugekommen und habe den 23-Jährigen verletzt.

Engen Auseinandersetzung im Engener Stadtpark: Das Opfer trug schwere Stichverletzungen im Rückenbereich davon